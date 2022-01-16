Infinix تكشف عن أحدث إصداراتها هواتف 11 NOTE  الجديدة كليا

كشفت شركة Infinix العالمية والمتخصصة في صناعة التكنولوجيا الذكية، اليوم، عن سلسلة هواتف 11 NOTE الجديدة، والتي تعد أحدث إصدارات سلسلة NOTE المتميزة الخاصة بها، وتتكون السلسلة الجديدة من هاتفين وهما 11 NOTE و11 PRO NOTE، إذ حرصت Infinix من خلال الإصدار الجديد على تقديم مزيج رائع من حيث توفير طاقة البطارية مع أداء أسرع وأقوى وأكثر كفاءة بدمج متميز للتقنيات المتقدمة بهدف توفير مجموعة هواتف ذكية متطورة وبتكلفة مناسبة للمستخدمين.

" Infinix NOTE 11" ليس مجرد هاتف ذكي.. تقنيات جديدة وكاميرا تنافس المحترفين

يعد هاتف Infinix Note 11 pro الجديد واحًدا من أوائل الهواتف الذكية التي تم تزويدها بمعالج الألعاب الفائق G96 Helio الجديد من MediaTek مع شاشة بقياس 6.95 فائقة الجودة وبسرعة استجابة تصل حتى 120هرتز مما يعطي مزيد من الانسيابية أثناء الإستخدام، بالإضافة لكاميرا ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل مع زووم فائق 30 x وذلك بخلاف مجموعة ألعاب Monster الجديدة والمتاحة من Infinix ،تجمع بين الميزات المبتكرة للألعاب الحديثة، بالإضافة إلى التقنيات الذكية الأخرى، وكلها مصممة لتمكين المستخدمين من خلال الإسلوب والوظائف والأداء الإستثنائي.

وداعا للتوقف و بطء الإستجابة مع هواتف Infinix NOTE 11

ومن جانبه قال بوب صن، كبير مديري الإنتاج في Infinix " :إن الشركة تعمل على تمكين المستهلك اليومي من التمتع بأداء قوي، وتقنية عالية الجودة متاحة لديهم للحصول على تجربة الهاتف الذكي الأكثر سلاسة، إذ توفر سلسلة 11 NOTE حلً مثالياً للهواتف المحمولة خاصة للمستخدمين الراغبين في الوصول إلى أجهزة عصرية وأنيقة، تكون مليئة بأحدث تقنيات التكنولوجيا للعمل واللعب والإبداع دون إنفاق أموال مبالغ فيها."

أداء فريد لمعالج أكثر تميزاً:

زودت شركة Infinix سلسلة هواتف NOTE 11 Infinix الجديدة، بمجموعة شرائح G96 Helio من

MediaTek وهو معالج ثماني النواة يتميز بمعالجين قويينCortex- A76 Arm يعملان بسرعة تصل إلى 2.05 جيجاهرتز، ووحدة معالجة رسومات) Arm Mail – G57 GPU ) للحصول على أداء رسومات سلس وفعال بشكل ملحوظ، بهدف خلق تجربة فريدة ومختلفة تماماً للمستخدمين عند الإستفادة منه وتطبيقه على مجموعة كبيرة من الإمكانيات الموجودة في هاتف11 PRO NOTE والتي تشمل تبديل التطبيقات، مشاهدة فيلم أو التمتع بألعاب ثقيلة، دون استنزاف البطارية على الإطلاق.

وتساعد قدرات المعالج Lite 2.0 HyperEngine من MediaTek المدمجة في G96 أيضا على تسريع وقت الإستجابة للهاتف وسرعة تنفيذ العمليات لتقليل التأخير غير المرغوب فيه للمستخدمين.

شارك جميع أجهزتك و أربطهم معاً من خلال تطبيق Insync Infinix’s:

كما تقدم Infinix رابطاً ذكياً من خلال تمكين المستخدمين من العرض متعدد الشاشات من خلال تطبيق Insync Infinix’s حيث تضيف هذه التقنية عرضاً على شاشة التلفاز وتجعل العرض اللاسلكي بسيطاً من خلال مزامنة عمل المستخدمين بسلاسة بين أجهزة التليفزيون وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية لتحقيق اقصى قدر من المرونة ، كما يتيح ذلك للمستخدمين مشاهدة وإرسال الصور ومقاطع الفيديو والصوت بين الهاتف الذكي والتليفزيون واستخدام الهاتف الذكي كجهاز تحكم عن بعد من خلال أوامر اللمس والصوت البسيطة ، باستخدم تقنيات الذكاء الإصطناعي (AI) ، والتى سيتم توفيرها عبر تحديث برنامج OTA.

Infinix NOTE 11عصر جديد وإمكانيات مذهلة بأسعار تهدد الجميع

وعليه تجمع Infinix مجموعة من الحلول الذكية الرئيسية لتمكين المستخدم من القيام بالمزيد من المهام مع إضافة استخدامات جديدة للهاتف تساعدهم على استكشاف العالم من حولهم وتذكر أدق التفاصيل في كل لحظة خاصة مع استخدام الكاميرات الرائعة من سلسلة 11 Note التي تدعم زوم بقدرة 30X ، وهي كاميرا ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا سيلفي أمامية بدقة 16 ميجا بكسل مع إمكانيات ضبط تلقائي لإعدادات الكاميرا لخلق صورة واضحة ونقية، سواء كنت تلتقط صورة مع الأصدقاء أو تبحث عن صورة سيلفي مثالية، فإن سلسلة Infinix NOTE 11الجديدة تلتقط صوراً عالية الجودة، ويمكن للمستخدمين تسجيل كل لحظة بكاميرا Pro فائقة السطوع بدقة 64 ميجا بكسل والتي تتكون من عدسة بدقة 13 ميجا بكسل مع تقريب رقمي 30x وعدسة بوكيه 2 ميجابكسل، وفي الوقت نفسه، تم تجهيز هاتف 11 NOTE الجديد بكاميرات ليلية بدقة 50 ميجا بكسل تتكون من عدسة تليفوتوغرافي 2 ميجا بكسل، بحيث تسمح الهواتف الذكية الجديدة من سلسلة 11 Note للمستخدمين بالتقاط صور رائعة في جميع ظروف الإضاءة مما يمنح المستخدمين متجًرا شاملاً للوظائف والقوة والإبداع في جهاز واحد.

شاشة متميزة وألوان مفعمة مع سرعة استجابة مدهشة:

يأتي جهاز Infinix NOTE 11 pro الجديد مزود بشاشة فائقة الإنسيابية مقاس 6.95 بوصة FHD + مع معدل تحديث 120 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 180 هرتز، وهو معتمد من Rheinland TÜV لتقليل إجهاد العين حتى يتمكن المستخدمون من استخدام NOTE 11 pro لفترة أطول دون التسبب في إزعاج العين، وبذلك تعتبر تجربة الألعاب خاصة الثقيلة منها، وهي تجربة متميزة حيث يعيد NOTE 11 pro تعريف تجربة المشاهدة المفعمة بالألوان من خلال تحسين الأداء الذي يجمع بين التقنيات الرئيسية التي تركز على الحواس مع برنامج Ultimate Game Booster Infinix's Dar-link 2.0 ومجموعة شرائح Helio G96من MediaTek.

ولزيادة الاستمتاع بالترفيه مع الحفاظ على كفاءة الطاقة، زودت Infinix سلسلة هواتفها الجديدة NOTE 11 ببرنامج 2.0 Dar - link الفريد الذي يستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحسين استقرار الصورة وحساسية اللمس، إذ يتعلم 2.0 Dar - link أنماط استخدام المستخدمين لتحسين البطارية ودرجة الحرارة والذاكرة لأقصى أداء، وهي تعمل جنًبا إلى جنب مع تقنية الصوت لتحسين تجربة الألعاب حيث توفر سلسلة هواتف انفينكس نوت 11 الجديدة أيضا تجربة صوت محيطي في الأماكن المفتوحة بفضل مكبرات الصوت المزدوجة مع أنظمة المسرح الرقمي DTs - الموجودة في الجزء العلوي والسفلي من الهاتف الذكي - لتغمر المستخدم تما ًما في المشهد.

قل وداعا الرتفاع حرارة الهاتف مع وجود بطارية هائلة:

يتيح نظام SuperCool المتميز مع نظام العزل ثلاثي الأبعاد المكون من 9 طبقات لسلسلة هواتف Infinix NOTE 11 الجديدة التحكم في درجة الحرارة بكفاءة لتجنب ارتفاع درجة حرارة الهاتف، والحصول على تجربة ألعاب أكثر راحة وإثارة، حيث تقدم سلسلة هواتف انفينكس نوت 11 الجديدة أحدث نظام تشغيل وهو برنامج 10 XOS الجديد تماماً بمظهر وإحساس جديدين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين توقع رؤية أيقونات النظام، مدعومة بخصوصية محسنة ومجمعة في تجربة برمجية جديدة وآمنة، إلى جانب هذه الميزات الرئيسية، يأتي نظام التشغيل 10 XOS مزوًدا بمتتبع الخصوصية للحصول على تجربة سلسة في سلسلة هواتف Infinix NOTE 11 الجديدة، كما تشمل الميزات الرئيسية الأخرى للهواتف الجديدة ميزة البطارية العمالقة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة وشحن سريع بقدرة 33 وات، يدعم الاستخدام طوال اليوم وتم دمج إصدار NOTE 11 pro مع تقنية الشحن السريع الأمنة من TUV Rheinlandمع عدد دورات شحن يصل إلى 800 ، دون أي تدهور ملحوظ للبطارية، كما أصبح فتح سلسلة هواتف Infinix NOTE 11 الجديدة أكثر سهولة بسبب بصمة الإصبع المثبتة على الجانب، ومستشعر بصمة الإصبع المثبت على الجانب مع تقنية التعرف على الوجه، والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى هواتفهم حتى أثناء ارتداء قناع.

كما يمكن ترقية ذاكرة هاتف Infinix NOTE 11 pro الجديد إلى 11 جيجا بايت من 8 جيجا بايت، Uviversal Flash Storage وخاصية ُمعزز الكتابة والتي تعمل في Infinix على تحسين سرعة الكتابة والقراءة لتسريع تحميل التطبيقات وذاكرة التخزين المؤقت وتقليل التأخير أو البطء عند التبديل وفتح تطبيقات مختلفة.

تأتي سلسلة هواتف Infinix NOTE 11 الجديدة بألوان مذهلة إذ سيتوفر الهيكل الرائع لجهاز NOTE 11 pro بثلاثة ألوان: Gray Mithril و Green Haze و Blue Mist ، كمتا سيتوفر هاتف 11 NOTE بثلاثة ألوان: .Glacier Green و Graphite Black، Celestial Snow

التوافر:

من المقرر ان تتوافر سلسلة هواتف Infinix NOTE 11 الجديدة فى السوق المصري بأسعار تنافسية حيث يصل سعر هاتف NOTE 11 النسخة 128 جيجابت و4 جيجارام بسعر 3399 جنيه والنسخة 128 جيجابت و6 جيجارام بسعر 3666 جنيه ، بينما سعر هاتف NOTE 11 pro بسعر 4250 جنيه.