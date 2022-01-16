«تاج الدين»: المريض ليس مطالبا بمعرفة الفروق بين أوميكرون والإنفلونزا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن المريض ليس مطالبًا بمعرفة الفروق بين متحور أوميكرون والإنفلونزا، لكن هذا الأمر متروك للأطباء، لافتًا إلى أن مصر بها ما يتراوح بين 1300 و1400 مركز لتوفير اللقاحات.

رد الفعل المناسب على الإصابة بالأعراض

وأضاف «تاج الدين»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين والإعلامي عبدالرحمن عرام، مقدمي برنامج 90 دقيقة، على قناة المحور، أن الإنفلونزا الموسمية والأوميكرون مرضان معديان يصيبان الجهاز التنفسي، موجها النصح لأي مريض يصاب بالمظاهر الإكلينيكية المتشابهة يجب الحذر بسبب احتمالية أن تكون إصابة بكورونا أو أوميكرون.

انتشار كبير لمتحور أوميكرون في العالم

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن العالم يشهد انتشارا كبيرًا لأوميكرون في معظم دول العالم مثل كندا والولايات المتحدة والبرازيل وعدد كبير من الدول الأوروبية، لافتًا إلى أن الفترة الماضية في مصر شهدت زيادة كبيرة في عدد الحالات والإصابات بكورونا بين الأسر، لكن الحالات كلها بسيطة وأعراضها بسيطة وتأثيرها المباشر على الجهاز التنفسي السفلي أقل كثيرًا من ذي قبل.

وأكد عوض تاج الدين، أن الدولة المصرية حصلت على عدد كبير جدا من لقاحات كورونا: «لدينا جميع أنواع اللقاحات الموجودة في العالم، وفي المرحلة الأولى لم يكن الإقبال كبيرا على اللقاحات بعكس ما يحدث الآن، وهناك أعداد كبيرة جدا تمّ تطعيمها بالجرعة الأولى، وحالات أخرى حصلوا على الجرعتين».