غدا أولى أيام امتحانات الصف الرابع الابتدائي.. الأسئلة تعتمد على الفهم

تنطلق غداً السبت أولي أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي علي مستوي الجمهورية، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشددت وزارة التربية والتعليم، في وقت سابق، على جميع الطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي تم توفيرها للتدريب على كيفية الإجابة على الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدة ضرورة الحفاظ على سرية امتحانات الصف الرابع الابتدائي.

الأسئلة تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين

وأكدت الوزارة توجيه جميع الإدارات التعليمية بضرورة وضع الامتحانات من «بوك الأسئلة»، المعدة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، موضحة أن أسئلة الامتحانات ستكون قصيرة ومتنوعة وتعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين ومن المقررات الدراسية حتى شهر ديسمبر الماضي.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

وقالت مصادر، لـ«الوطن»، إنّ إجابة امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022، ترسل تباعًا فور انتهاء المادة، لتبدأ عملية التصحيح، موضحة أنه يتم تسليم كل موجه أول ما يخصه بعد الفتح والطباعة بإقرار استلام، ويتم تحمليه المسئولية وإرسال صور الإقرارات لوكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في كل مديرية، لافتة إلى أنّ الامتحان يضعه الموجه الأول وليس موجه المدرسة.

وأكدت المصادر، أنّ الإدارة التعليمية التي تتورط في أي عملية تسريب للامتحان ستتعرض لمساءلة قانونية وعقوبات رادعة، مشددة على ضرورة الحفاظ على سرية البنك الذي يتم الاختيار منه، ووضع امتحان لكل مدرسة بقدر الإمكان، مع مراعاة بُعد المسافات.

ولفتت إلى تكليف الموجه الأول لمن يراه من الموجهين أو المعلمين لوضع الامتحان لـ«الدمج»، وفق مواصفات قرار 242 طبقاً لكل إعاقة، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية في الاختيار، وتصوير وتسليم الأسئلة لكل مدرسة.