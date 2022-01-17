حملات تموينية لملاحقة جرائم الغش.. لحوم فاسدة وبطاقات تموين وهمية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما فى مجال مراقبة تداول السلع والمنتجات المختلفة بالأسواق ومكافحة جرائم حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق والتربح من بيعها.. فقد قامت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية بحملة أمنية ..أسفرت جهودها عن ضبط عدد (36) قضية .. أبرزها القضايا الآتية :

ضبط المدير المسئول عن مؤسسة لتعبئة المواد الغذائية ، لحيازته ( 5 طن أرز أبيض) معبأة داخل شكائر مختلفة الأنواع بدون بيانات وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها .

ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص ، لحيازته ( 800 قطعة فلتر زيت سيارات – 240 كيلو جرام زيت سيارات) غير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها .

ضبط بدال تموينى لحيازته وتجميعه مقررات تموينية بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجة حق .

ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى مدعم لحيازته وتجميعه (عدد 95) بطاقة تموينية ذكية محظور تجميعها بقصد إثبات مبيعات وهمية عليها والإستيلاء على المال العام بدون وجة حق .

ضبط المدير المسئول عن طلمبة لتموين السيارات بدون ترخيص ، لتجميعه (عدد 300 لتر سولار) غير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستلاء على المال العام بدون وجة حق .

ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى مدعم ، لقيامه بالتصرف فى 250 كيلو جرام دقيق بلدى من حصة المخبز بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجة حق .

وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية بحملة أمنية ..أسفرت جهودها عن ضبط عدد (45) قضية.. أبرزها القضايا الآتية :

ضبط (10 طن أسمدة "بدون مستندات" مجهول المصدر) بحوزة (مسئول عن محل بيع أسمدة زراعية كائن بدائرة مركز شرطة أشمون).

ضبط (طن لحوم بدون مستندات مجهولة المصدر) بحوزة (صاحب ثلاجة لحوم كائنة بدائرة مركز شرطة الشهداء).

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (1250) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط (231 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (7,850 طن).

ضبط (42 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (56,481 طن – 6508 عبوة – 4000 قطعة).

ضبط (12 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (5,407 طن – 500 قطعة مصنعات لحوم).

ضبط (29 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (5,850 طن – 8240 عبوة – 262667 قطعة – 6000 متر – 2280 لتر ).

ضبط (17 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (8750 لتر – 239 إسطوانة).

ضبط 1,850 طن دقيق بلدى مُدعم مُحمل على سيارة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) حال تواجده بدائرة القسم مستقلاً سيارة مُحمل عليها (1,850 طن) دقيق بلدى مُدعم .

بمواجهته إعترف بقيامه بتجميع الدقيق البلدى المُدعم المضبوط بحوزته والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية بقصد التصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط المسئول عن مخبز بالقاهرة لقيامه بالإستيلاء على الحصص التموينية الخاصة بالمواطنين

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مخبز بلدى - كائن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة).. لقيامه بتجميع البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين ، وإستخدامها فى الإستيلاء على الحصص التموينية ونقاط الخبز المدعم بإستخدام ماكينة الصرف الخاصة بالمخبز محل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعثر بحوزته على (عدد 37 بطاقة تموينية).

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 3 أشخاص لقيامهم بإدارة مصنع عقاقير طبية ومستحضرات تجميل بدون ترخيص وإستخدام خامات مجهولة المصدر بالقاهرة

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائية") .. بإدارة محل "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم ، وإستغلاله فى تصنيع وتعبئة العقاقير الطبية ومستحضرات التجميل بإستخدام خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المحل المشار إليه وضبطه حال تواجده بصحبة آخران "أحدهما شقيقه" .. وعُثر بداخل المصنع على (كمية كبيرة من المواد الكيميائية المستخدمة فى صناعة العقاقير الطبية ومستحضرات التجميل مختلفة الأنواع ، وكذا الأدوات المستخدمة فى تصنيعها- عدد 10,000 آلاف عبوة بلاستيكية فارغة مجهزة للتعبئة - 10,000 آلاف ملصق) .

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة مليون جنيه .

بمواجهتهم إعترفوا بإدارتهم المصنع بدون ترخيص وإستغلاله فى تصنيع مستحضرات التجميل والعقاقير الطبية مجهولة المصدر، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط صاحب مصنع أسلاك كهربائية بالقاهرة لإدارته المصنع بدون ترخيص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مصنع أسلاك كهربائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) .. لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وقيامه بتصنيع الأسلاك الكهربائية مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر فضلاً عن قيامه بوضع علامات تجارية مقلدة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين .. وعثر بداخل المصنع على ( 3500 متر سلك كهرباء "تحمل علامة تجارية" - 25 بكرة سلك "خام"- 80 كيلو جرام كسر بلاستيك - 200 ملصق يحمل إسم علامة تجارية - 60 بكرة سلك فارغة مدون عليها علامة تجارية- كسارة بلاستيك – ميزان - 2 ماكينة "سحب وتغليف" ) جميع المضبوطات مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلاك الكهربائية مُستخدماً علامة تجارية ، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

ضبط المسئول عن مصنع ملابس بالقاهرة بدون ترخيص وإستخدامه خامات مجهولة المصدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مصنع ملابس- كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان).. لإدارته المصنع بدون ترخيص وتصنيع كميات كبيرة من الملابس الجاهزة من خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها مستخدماً علامات تجارية لماركات عالمية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعثر بداخل المصنع على ( 18000 متر قماش فى مرحلة التجهيز- قرابة 3000 قطعة ملابس معدة للبيع وتحت التجهيز "جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها"- أدوات تصنيع).

بمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.