فحص 636 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج سوء التغذية بالبحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، انتهاء المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة بنسبة تجاوزت 63%، لافتاً إلى تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى جميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكافة مدن ومراكز المحافظة، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية.

فحص 636 ألف طالب من الحضر والريف

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن إجمالي ما جرى فحصه من طلاب الريف والحضر بلغ 636 ألف و904 طالب وطالبة، وانتهت لجان الفحص من 449099 من طلاب القطاع الريفي بنسبة 60%، بينما فحصت 187805 من طلاب الحضر بنسبة 76%.

انطلاق المرحلة الأولى للكشف عن الأنيميا والسمنة

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة انطلقت فى 17 أكتوبر 2021، وتستهدف الكشف عن أمراض سوء التغذية «الأنيميا، السمنة والتقزم» لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلة الابتدائية، والتي تستهدف فحص طلاب المدارس بالريف والحضر، وعددهم حوالي مليون طالب وطالبة من خلال 130 فريقا طبيا متخصصا.

ويجرى الكشف على أمراض الأنيميا خلال الحملة عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الأنيميا من عدمه، ومرض التقزم «قصر القامة» ويتم الكشف عنها عن طريق قياس طول الطفل ومقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وأيضاً سمنة الأطفال، كما يتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن وطول الطفل وقياس كتلة الجسم ومقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو، وفى حال اكتشاف الإصابة بأحد هذه الأمراض يحول الطفل المصاب إلى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان وإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه ومتابعة الأطفال أثناء وبعد الحملة وحتى تمام الشفاء.