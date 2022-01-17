«الهجرة» تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من «بداية ديجيتال» لتأهيل الشباب

أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، عن الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «بداية ديجيتال»، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وأضافت «مكرم»، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «بداية ديجيتال»، ستساهم في الحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية، التي قد تودي بحياة الشباب في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى مواجهة انتشار فيروس كورونا.

المرحلة الأولى تسهتدف الشباب

أشارت وزيرة الهجرة إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة «بداية ديجيتال»، ساهمت فى تخريج نحو 1000 شاب، عقب حصولهم على عدد من الدورات التدريبية، التى تؤهلهم لسوق العمل الرقمي، حيث استهدفت المرحلة الأولى من مبادرة «بداية ديجيتال»، الشباب في المرحلة العمرية ما بين 18 حتى 45 عاما في 18 محافظة.

وأوضحت الوزيرة، أن تنفيذ مبادرة «بداية ديجيتال»، يأتي في إطار حرص وسعي القيادة السياسية، على الاهتمام بالشباب، وتنمية قدراتهم، باعتبارهم جزء أساسي من الوطن، بل مستقبل الوطن.

المبادرة تضم عددا من خبراء التسويق ورواد الأعمال

يذكر أن الهدف الرئيسي من إطلاق مبادرة «بداية ديجيتال»، هو مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال تدريب و تأهيل الشباب لسوق العمل، وتوفير الفرص الآمنة البديلة للهجرة غير الشرعية، وذلك فى مجالات عدة، أبرزها العمل الرقمي.

كما تشمل المبادرة، تعريف الشباب المستهدف، داخل المحافطات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، لأساسيات العمل الرقمي، من خلال مهارات التواصل واللغة الإنجليزية والعرض، إذ تضم المبادرة عدد من خبراء التسويق ورواد الأعمال، لإعطاء وشرح محاضرات حول التوظيف وريادة الأعمال.

كما أن «بداية ديجيتال»، كانت واحدة من المبادرات التى شاركت بها وزارة الهجرة، في المعرض الذي أقامته ضمن مشاركتها في منتدى شباب العالم النسخة الرابعة.