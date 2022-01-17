وفاة شاب وإصابة والديه وشقيقه بإعياء شديد في ظروف غامضة ببني سويف

لفظ شاب، يبلغ من العمر 23 عاما، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى بني سويف الجامعي، اليوم، فيما أصيب والده ووالدته وشقيقه الأصغر بحالة إعياء شديدة، ليلة أمس داخل منزلهم بحي الجزيرة المرتفعة في مدينة بني سويف، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

وتكثف مباحث بني سويف جهودها لبيان غموض الوفاة والإعياء، سواء كان السبب تسمم غذائي أو اختناق بالغاز، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وفاة شاب وإصابة والديه وشقيقه

البداية كانت بتلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطار من نقطة شرطة مستشفى بني سويف الجامعي، يفيد استقبال أسرة مكونة من الزوجين واثنين من الأبناء، مصابين بحالة إعياء شديدة، ووفاة الابن الأكبر، وجرى إيداع جثته مشرحة المستشفى، فيما نُقل الأم والأب إلى قسم الباطنة بالمستشفى، والابن الأصغر الى قسم الرعاية المركزة بالمستشفى.

أسماء المصابين والمتوفى

وتبين أن الأسرة مكونة من الزوجين واثنين من الأبناء، والأب يدعى «محمد . ح. س»، 62 عاما، استورجي، مصاب بحالة إعياء، وتم حجزه في قسم الباطنة بالمستشفى، والزوجة «عزة. ع . م»، 61 عاما، ربة منزل، وتم حجزها بقسم الباطنة في المستشفى، والابن الأكبر يدعى «عبد الرحمن»، 23 عاما، ووصل جثة هامدة، والابن الأصغر «معتز»، 21 عام، وجرى نقله الرعاية المركزة بالمستشفى، كما تبين ان الأسرة تقيم بمنطقة الجزيرة المرتفعة في مدينة بني سويف.

وحرُر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإجراء تحريات رجال البحث الجنائي حول الواقعة، وسؤال الزوجين فور تحسن حالتهما، وايداع الجثة مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة لبيان سبب الوفاة والإصابة وملابساتها وظروفها.