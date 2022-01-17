صابر عبد القوي: تم إنهاء كافة إجراءات دفن «شروق» آخر ضحايا حادث المعدية

يستعد أهالي عزبة التفتيش التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، لاستقبال جثة شروق ياسر، الضحية الثامنة والأخيرة من ضحايا سقوط سيارة عمال من معدية تربط بين منشأة القناطر بالجيزة وبين مركز أشمون في المنوفية، بعد أن تمكن الإنقاذ النهري من استخراج الجثة خلال الساعات الماضية بعد البحث عنها لمدة 7 أيام في مياه فرع رشيد.

برلماني: جثة «شروق» في طريقها للدفن

وأكد صابر عبدالقوي، عضو مجلس النواب، عن دائرة مركز أشمون في محافظة المنوفية، الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لدفن الجثمان بعد أن تم نقله إلى مستشفى القطا التابعة لمحافظة الجيزه، موضحا أن الجثمان في طريقة الآن إلى عزبة التفتيش في المنوفية لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بعد استخراج الجثة اليوم من منطقة تبعد عن الواقعة بنصف ساعة.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون، لـ«الوطن»، أن الإنقاذ النهري والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في الجيزه والمنوفية، قاموا بدور كبير في البحث عن الجثة منذ الحادث في اليوم الأول حتى اليوم، مضيفا أن قوات تواجدت بشكل مستمر في مكان الحادث حتى استخراج كاقة الجثامين من مياه فرع رشيد.

أهالي عزبة التفتيش ينتظرون الجثمان

وتجمع المئات من أهالي عزبة التفتيش التابعة لمركز أشمون في المنوفية، أمام المقابر لأداء صلاة الجنازة وتشييع جثمان شروق ياسر الضحية الأخيرة في حادث المعدية، وسط حالة من الحزن الشديد من أهالي القرية وانهيار أسرة الطفلة شروق.