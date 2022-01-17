الأرصاد تحذر من طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار ورياح نهارا وصقيع ليلا

انتشار للشبورة المائية على بعض الطرق، وأمطار خفيفة تصل متوسطة في بعض الأحيان، مع نشاط حركة الرياح، أبرز توقعات هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ يتوقع خبراء الطقس أن يشهد الطقس برودة أثناء فترات النهار على كل من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، السواحل الشمالية، الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء، كما تشير التوقعات إلى أن الطقس ليلًا يكون شديد البرودة على جميع أنحاء البلاد، يصل حد الصقيع على وسط سيناء، وشمال الصعيد.

درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة

وأوضحت الأرصاد الجوية أنَّ درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، جاءت على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 18 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 19 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 09.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 20 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 07.