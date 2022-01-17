الأرصاد توضح سبب انخفاض درجات الحرارة: يستمر حتى الأسبوع المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور التقطتها الأقمار الصناعية، تشير الى تكاثر كثيف للسحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى والدلتا، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، وتمتد الأمطار الخفيفة والمتوسطة الى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد.

وأشارت «الأرصاد»، في بيان لها، اليوم الإثنين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن هناك نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ولكنها غير مثيرة للأتربة والرمال.

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سبب انخفاض درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الارصاد الجوية، أن الانخفاض الشديد في درجات الحرارة الذي تواجهه البلاد حاليا، نتيجة تأثرنا بموجة باردة قادمة من شرق وجنوب أوروبا، مما جعل درجات الحرارة تنخفض ما بين 2 إلى 3 درجات عن معدلاتها الطبيعية.

تستمر حتى الأسبوع المقبل

وأضافت «غانم»، فى تصريح خاص لـ «الوطن»، أن هذه الموجة الباردة ستستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، وعلى الرغم من استمرار سطوع أشعة الشمس على فترات متقطعة خلال ساعات النهار، إلا أن الإحساس ببرودة الجو سوف يزيد، خاصة مع بداية ساعات الليل، وذلك على كل من السواحل الشمالية، ومحافظات الصعيد، والقاهرة الكبرى، والوجه البحري، بينما سيكون مائل للبرودة على كل من جنوب سيناء وجنوب الصعيد وذلك خلال ساعات النهار، مشيرة إلى إن هذا الشهر يعتبر من أكثر شهور العام برودة، لهذا يجب على المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة.

وتابعت أن سرعة الرياح ستتراوح ما بين 30 و40 كيلو مترا في الساعة، وبالتالي سيكون هناك أضطربات فى حركة الملاحة على البحر المتوسط، فى حين أنها لن تؤثر على الملاحة بالبحر الأحمر.