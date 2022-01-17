التعليم تطلق المسابقة العلمية الدولية للرياضيات واللغة الإنجليزية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تدشين المسابقة العلمية الدولية، مسابقة كانجارو العالمية للرياضيات «Kangaroo Math» لموسم 2022، والأولمبياد الدولي للغة الانجليزية «HIPPO» لموسم 2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم، خلال خطاب مرسل للمديريات التعليمية، إنه سيتاح الاشتراك لجميع طلاب المدارس الراغبين من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي بجميع أنواع المدارس الحكومي والخاص والمدارس القومية، لغات وعربي، والدولي ومدارس النيل.

الإعلان عن المسابقة بجميع المدارس

وأشارت وزارة التعليم، خلال خطابها، إلى أنه على المدارس الراغبة في الاشتراك ومعرفة كافة التفاصيل وشروط الاشتراك والتسجيل وتعليمات ونماذج اختبارات المسابقات من خلال الموقع الرسمي.

كما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بجميع المحافظات، بالتنبيه على جميع المدارس على مستوى الجمهورية، بالإعلان عن المسابقات بجميع المدارس «الحكومي والخاص و المدارس القومية، لغات وعربي، والدولي و مدارس النيل».

إتاحة كافة الفرص لطلاب المدارس للتنافس دولياً

وأوضحت الوزارة، أن في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إتاحة كافة الفرص لطلاب المدارس والمقامات بمستواهم من خلال الاحتكاك والتنافس دوليا في المواد التعليمية مثل «الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية وغيرها»، والذي يحقق التنافسية العالمية التي تستهدفها رؤية مصر 2030.

ومن جانب أخر، أدي اليوم الاثنين 17 يناير، 2.6 مليون طالب وطالبة الصف الرابع الابتدائي، امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية «لمدة ساعة ونصف»، وict «لمدة ساعة ونصف» للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

ويؤدي طلاب رابعة ابتدائي، غدا الثلاثاء، امتحان مادة اللغة الإنجليزية ولمدة ساعتين، حيث يمتحن الطلاب في المنهج حتي نهاية ديسمبر، ويتضمن الامتحان 15 سؤالاً، وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.