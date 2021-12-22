أمين عام مؤسسة مودة لتطوير مساجد آل البيت: «هتكون زي الحرم»

أشاد المستشار سمير جويد، الأمين العام لمؤسسة مودة لتطوير مساجد آل البيت، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير مساجد آل البيت جاءت في وقتها، قائلا: «لن نقول مصادفة ولكنها كرم وتيسير من الله، فالرئيس وقف يوم الاحتفال بالمولد النبوي وطرح تساؤلا: ليه مبنهتمش بآل البيت وإحنا المؤسسة بتاعتنا بقالها سنة موجودة على الأرض؟ وقال إحنا هنشتغل في السيدة نفيسة والسيدة زينب وسيدنا الحسين، ولم يذكر السيدة عائشة، لأنها موجودة معنا من الأول، ربنا سبحانه وتعالي أراد التوافق الزمني والفكري والتوافق مع استراتيجية الدولة».

المبادرة الرئاسية لتطوير مساجد آل البيت

وعن إعلان المؤسسة تطوير مسجد السيدة عائشة والبدء بها قال جاويد في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «بدأنا بالسيدة عائشة لأنها عروس آل البيت وهي باب الفتوح، ما ذهب إنسان عنده حاجة وصلى عندها ركعتين إلا وخرج مجبور الخاطر، أوصانا بها الإمام الشعراوي فكان يقول: عندها جبر الخواطر، وعندما أراد صلاح الدين الأيوبي بناء سور حول الفسطاط القديمة عند القلعة أقام سورا كبيرا جدا تحاط به مصر كلها وترك مسجد السيدة عائشة خارج السور بالكامل، ولما سألوه؟ قال: السور بيحمي مصر، والسيدة عائشة بتحمي مصر، السيدة عائشة هي التي تحمينا ولذلك فتح عنده بيتا لتعليم القرآن أول كتَّاب وجد في مصر، وسمي باب عروس آل البيت، أو باب الفتوح، لأن الفتوحات كلها من عنده وهو باب الحماية لأهل مصر».

وعن التنسيق مع المبادرة الرئاسية لتطوير مساجد آل البيت قال: «ما نسعى لتنسيقه خلال هذه الفترة مع الهيئة الهندسية هو توحيد الشكل الهندسي، فهم سيتولون مساجد سيدنا الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب».

توحيد النسق العمراني لمساجد آل البيت

واستكمل: «نحن بحاجة في السيدة عائشة إلى توحيد النسق العمراني، بحيث من يمشي فى الطريق عينه تقع على المسجد يعرف أنه من مساجد آل البيت، سنعمل الطراز المعماري من الخارج، شكل المظلات الموجودة في الساحة، لون السجاد، الرخام ورائحة العطر، وهذا هو التوافق الذي سيحدث بين مساجد آل البيت ستكون مثل الحرم».

وتابع: «بدأنا بالفعل نعمل فكرة الاستراتيجية وبدأنا نتوافق معهم على الخامات المستخدمة، والأهم إننا نوحد الطراز المعماري، لذلك سنذهب لمصنع واحد لعمل السجاد والموكيت المخصص للمساجد الأربعة، ليكون نموذجا ونعتمد هذا النموذج في كل المساجد التي سنقوم بتطويرها، كذلك بالنسبة للرخام وللطراز المعماري الخارجي وكذلك المظلات».