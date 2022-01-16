بريد الوطن .. يوم الامتحان
كتب:
الوطن
09:21 م | الأحد 16 يناير 2022
صورة تعبيرية
الامتحان يوم الامتحان
يُكرم الواد اللى ذاكر
واللى صاحى ديدبان
واللى تايه واللى ناسى
فى الموالد قد يُهان
كل ناسى عايشة حلمى
بالطو جاهز من زمان
والجهاز للضغط قارى
والمعلّق فى الودان
نط شوقى وقال تحدى
بوس إيديك لو يوم تعدى
وانسى كلمة راح تقفل
للزمان مش راح تغفل
بحر دمعك ملحى دوق
نبض قلبك فى العروق
اصحى م الأحلام وفوق
الحياة مش لونها وردى
الهرم هيسيب مكانه
ديك نهارنا فات أدانه
سامح لطف الله
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