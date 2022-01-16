بريد الوطن .. يوم الامتحان

الامتحان يوم الامتحان

يُكرم الواد اللى ذاكر

واللى صاحى ديدبان

واللى تايه واللى ناسى

فى الموالد قد يُهان

كل ناسى عايشة حلمى

بالطو جاهز من زمان

والجهاز للضغط قارى

والمعلّق فى الودان

نط شوقى وقال تحدى

بوس إيديك لو يوم تعدى

وانسى كلمة راح تقفل

للزمان مش راح تغفل

بحر دمعك ملحى دوق

نبض قلبك فى العروق

اصحى م الأحلام وفوق

الحياة مش لونها وردى

الهرم هيسيب مكانه

ديك نهارنا فات أدانه

سامح لطف الله

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com