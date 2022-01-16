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محمود مسلم

بريد الوطن .. يوم الامتحان

كتب:

الوطن
09:21 م | الأحد 16 يناير 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

الامتحان يوم الامتحان

يُكرم الواد اللى ذاكر

واللى صاحى ديدبان

واللى تايه واللى ناسى

فى الموالد قد يُهان

كل ناسى عايشة حلمى

بالطو جاهز من زمان

والجهاز للضغط قارى

والمعلّق فى الودان

نط شوقى وقال تحدى

بوس إيديك لو يوم تعدى

وانسى كلمة راح تقفل

للزمان مش راح تغفل

بحر دمعك ملحى دوق

نبض قلبك فى العروق

اصحى م الأحلام وفوق

الحياة مش لونها وردى

الهرم هيسيب مكانه

ديك نهارنا فات أدانه

                                                                      سامح لطف الله 

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