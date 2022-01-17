«تعليم الغربية»: لم نتلق شكاوى في امتحانات الفصل الدراسي الأول

قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه تابع اليوم سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، التي بدأت في العاشر من يناير الجاري، وتستمر حتى الثالث من فبراير المقبل.

ويؤدي الامتحان اليوم طلاب الصفوف «الرابع الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي العام (المواد غير المضافة)، والأول والثالث التجاري والفندقي والصناعي نظام السنوات الخمس، والصف الأول الزراعي»، وفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2021 / 2022.

عدم رصد أي شكاوى

وأكد «حسن» أن الامتحانات انتهت اليوم، ولم تتلق غرفة العمليات في المديرية أي شكاوى، سواء من الطلاب أو أولياء الأمور، من الامتحانات، مشيرا إلى أن العملية تشهد تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة بجميع اللجان، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخلها.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تفقد اليوم عددا من اللجان لمتابعة سير الامتحانات، مشيدا باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، من توفير أدوات التطهير والتعقيم، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وارتدائهم الكمامات، وكذلك المعلمين.

وتأكد ناصر حسن من توفير الجو المناسب لجميع الطالبات لأداء الامتحان بصورة طيبة، ووجه بضرورة التطهير والتعقيم عقب الانتهاء من الاختبارات يوميا، وبصفة دورية، حفاظا على سلامة الطلاب والعاملين.

التصحيح والرصد «ورقي وإلكتروني»

كما اطمأن «حسن» على التصحيح والرصد الورقي والإلكتروني، وقدم الشكر لأعضاء «الكنترول» لتعاونهم، وإنجاز العمل أولا بأول، مشددا على مراعاة الدقة، ومصالح جميع الطلاب.

وأوضح وكيل الوزارة، أن عدد من أدوا الامتحان اليوم نحو 115007 طالب وطالبة من الصف الرابع الابتدائي، و96778 من الصف الأول الإعدادي، و35003 من طلاب الصف الأول الثانوي العام، و39364 من الصف الأول الثانوي الفني بنظام الثلاث والخمس سنوات، و868 من الصف الثالث الثانوي الفني نظام السنوات الخمس فقط.