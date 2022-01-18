حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 18-1-2022 مهنيا وعاطفيا

الغيرة العمياء واحدة من أخطر عيوب مواليد برج العقرب، ويحدث هذا ندما، يشعرون بالخطر سواء على أنفسهم أو المقربين منهم، فيبدأون بالتصرف بأنانية وبحب التملك للشريك أو الصديق، كما أنهم يرفضون التحدث عن حياتهم الشخصية، أو أيا من علاقاتهم خوفًا من الآخرين.

وفي هذا الصدد، يبحث كثير من مواليد برج العقرب بشكل دائم عن حظك اليوم، وهو ما تقدمه «الوطن» حسب توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

تطالب الأبراج مواليد برج العقرب بالعودة إلى الواقع، وألا يبالغ في الطلبات خاصة من مرؤوسيه ورؤسائه، فالمر في وضع معاكس للبرج.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

أما على المستوى العاطفي، فوضع الأبراج دقيق، ويجب أن تقاوم شعور الإحباط، فالإصراروالعزيمة هما نقاط قوتك اليوم.

مشاهير برج العقرب

كثير من نجوم العالم ينتمون لبرج العقرب، وعلى رأسهم كيم جونغ اون رئيس كورويا الشمالية، والذي تسبب في قلق ورعب نصف سكان الكرة الأرضية بسبب تحذيراته بحرب نووية، والرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، والممثل البريطاني تارون إيجرتون.