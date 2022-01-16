حظك اليوم برج العقرب الأحد 16-1-2022 مهنيا وعاطفيا

من أبرز صفات مواليد برج العقرب أنه شغوف بمعرفة حظك اليوم، سواء على المستوى المهني والعاطفي، فهو يهتم بكل ما يتعلق بصفات وخصال الأبراج المختلفة، وهذا بسبب حبه للتدقيق في كل ما يحيط به، لأنه يخشى خيبات الأمل في الآخرين.

وحتى نشرح بشكل أفضل تأثير حركة الأبراج والكواكب على مواليد برج العقرب، يستعرض موقع بوابة «الوطن» حظك اليوم وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في التقرير التالي:

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

أصحاب برج العقرب على موعد مع النشاط، فالأبراج تجعل مواليد برج العقرب يشعرون بالقوة، والاستعداد للاجتهاد وللعطاء بسخاء، وفي حالة كنت متوافقا مع حظك المهني، فقد تكون على موعد مع مفاجأة سارة في نهاية اليوم، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

أما على المستوى العاطفي، فمواليد برج العقرب على مواعيد ولقاءات عاطفية، فتتحسن علاقتهم بالأصدقاء والعائلة، وتعدهم الأبراج بقضاء أوقات جيدة مع الأهل والأحباب، ويمكنه التواصل معه بسهولة.

مواصفات برج العقرب

على عكس المعروف عن مواليد برج العقرب أنهم انتقاميون، إلا أنهم مخلصون للغاية، ولذلك من الصعب الحصول على ثقتهم، لكن في حال أصبحت صديقه فأنه سيكون وفيا وخير عون في كل الأوقات سواء السعيدة أو الحزينة.

يتميز مواليد برج العقرب أيضًا بالصدق دائما والصراحة، إن كان لك صديق من برج العقرب فتأكد تماما أنه سيخبرك بالحقيقة ولن يجاملك عند طلب رأيه أو مشورته.

مشاهير برج العقرب

وهناك العديد من المشاهير الذين أثروا العالم على كافة الأصعدة من مواليد برج العقرب، ومنهم طبيب القلوب الدكتور مجدي يعقوب، والفنانة منى زكي، وزوجها الفنان أحمد حلمي، وعميد الأدب العربي طه حسين، والفنان العالمي باولو بيكاسو، والفنان الهندي شاروخان.