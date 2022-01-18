«التعليم»: امتحانات أولى وثانية ثانوي ستتم بالتنسيق مع موجهي الإدارات

بدأت مدارس المرحلة الثانوية والإدارات التعليمية التنسيق معاً استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بعد إعلان تفاصيل عقدها من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي أكد أنّ الامتحانات ستعقد ورقياً بالكامل وليست إلكترونية، وتشمل 70% من الدرجات على الأسئلة الموضوعية و30% من الدرجات على الأسئلة المقالية.

إشراف موجهي الإدارات التعليمية على الامتحانات

وأكدت الإدارات التعليمية، أنّ أسئلة الامتحانات يتم وضعها بالتنسيق مع موجهي الإدارات التعليمية تحقيقاً لمبدأ الشفافية، موضحة أنّ موجه الإدارة التعليمية يمكن أن يُكلف موجه المادة في المدرسة بوضع أسئلة الامتحان طبقاً للمواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وقالت مصادر بالإدارات التعليمية لـ«الوطن»، إنّ إشراف موجهي الإدارات التعليمية أمرًا ضروريًا حتى لا تتاح الفرصة للمدارس بالتحكم في مستوى الامتحانات، موضحة أن المساهمة في وضع الامتحانات أو تكليف المدارس بوضعها يشترط ألا يضع المدرس الامتحان للصف الذي يُدرس له.

وأكدت المصادر، أن هناك تعليمات مشددة للحفاظ على سرية الامتحانات، ومطابقتها لقواعد الأسئلة التي أعدها المركز القومي للامتحانات، لافته إلى أن أسئلة الامتحانات تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

«شوقي»: تعليمات مشددة للحفاظ على سرية عقد الامتحانات

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يتم عقدها في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، موضحاً أنها تهدف إلى الوقوف على مستوى الطالب ومدى فهمه لمخرجات التعلم، لافتاً في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن هناك تعليمات مشددة للحفاظ على سرية الامتحانات والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية.

وأضاف «شوقي»، أنّ تحايل الطالب على الامتحان ورغبته في الغش يحرمه من فرصة التدرب على الأسئلة والاستعداد الجيد لامتحانات الثانوية العامة 2022 والتي سيتم إعلان كافة التفاصيل المتعلقة بها بعد إجازة الفصل الدراسي الأول وبداية الفصل الدراسي الثاني.