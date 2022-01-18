الهجرة: نفذنا 24 لقاء تفاعليا في 7 محافظات ضمن مبادرة «مراكب النجاة»

في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، أجرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددًا من الزيارات الميدانية، داخل المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وذلك للتوعية بمخاطرها وتوفير فرص بديلة للهجرة بصورة غير شرعية، والتي قد تشكل خطورة على حياة الشباب في كثير من الأحيان.

استهداف 5150 شخصا بمحافظة البحيرة

وكشفت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه تم تنفيذ 24 لقاءً تفاعليًا جماهيريًا، داخل 7 محافظات، هم الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

وأوضحت وزارة الهجرة، فى بيان لها، أنه تم استهداف نحو 7990 شخص داخل محافظة الفيوم، فى حين تم استهداف نحو 5150 شخصًا داخل محافظة البحيرة، كما أشارت وزارة الهجرة، إلى أنّ الزيارات الميدانية داخل محافظة الغربية، استهدفت نحو 472 شخصًا، مقابل استهداف نحو 559 شخصًا، بمحافظة المنيا.

أما عن عدد المستهدفين من الزيارات الميدانية، داخل محافظة بنى سويف فبلغ 1871 شخصًا، بالإضافة إلى 2116 شخصًا داخل محافظة الدقهلية، و421 شخصًا بمحافظة أسوان، وفقا لوزارة الهجرة.

الزيارات الميدانية استهدفت الأمهات وشباب الجامعات

وأوضحت وزارة الهجرة، أن إجمالي عدد المستهدفين من 24 لقاءًا تفاعليًا جماهيريًا، داخل 7 محافظات، بلغ نحو18579 شخصًا.

واستهدفت وزارة الهجرة، خلال الزيارات الميدانية التي نفذتها داخل المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، الأمهات، شباب الجامعات، الأطفال القصر، طلبة المدارس، الرائدات الريفيات، أصحاب الحرف، وأصحاب المشروعات المبتدئة.

جدير بالذكر، أنّ وزارة الهجرة، منذ بداية العمل على المبادرة الرئاسية مراكب النجاة وحتى الآن، تمكنت من التصدي بشكل كبير لمكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال استهدافها للمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، باتباع عدد من المحاور، فى إطار الخطة التنفيذية للمبادرة الرئاسية، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية.