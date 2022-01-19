تفاصيل المخطط الاستراتيجي لمدينة رأس سدر.. تجمعات عمرانية مستدامة

قال اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص، إن القيادة السياسية في مصر تسعى لإعادة تخطيط المدن والقرى بهدف تحقيق رؤية مصر 2030، وهي أن تكون كل المدن والقرى والتجمعات مزودة بكل الخدمات وذات شكل حضاري، يتماشي مع الطبيعة الديمغرافية للسكان، لأن كل محافظة تتمتع بطابع خاص عن الأخرى.

وقال إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وجه بضرورة الانتهاء من المخططات الاستراتيجية للمدن هذا العام، خاصة أن جنوب سيناء يجري بها تنفيذ مشروعات عملاقة مثل الرويسات والتجلي الأعظم.

مخطط استراتيجي لمدينة رأس سدر

وأكد السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، أن الدولة تسعى لتنفذ مخططات استراتيجية بمشاركة المجتمع المدني للحصول على أفكار أهالي المدينة، موضحا أن مدينة رأس سدر شهدت عقد اجتماع موسع بحضور للتعريف بالمخطط الاستراتيجي لمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، بحضور الدكتور محمد سيد صابر استشاري الدراية الاقتصادية، والدكتور محمد طلبة خبير التخطيط العمراني، وعلي حمادة رئيس المدينة، والسيد عوض عضو مجلس النواب وشيوخ قبائل رأس سدر.

وناقش الاجتماع أعمال المخطط الاستراتيجي لمدينة رأس سدر، وعرض منهجية العمل وخطواته، والأهداف على المستويات المحلية والدولية، والمطلوب أخذها في الاعتبار في القطاعات المختلفة، والمتمثلة في الارتقاء بالتجمعات غير الحضرية، مع التركيز علي التوأمة المكانية أثناء مراحل التخطيط في ضوء التكامل الوظيفي بين المدن ونطاقاتها الإقليمية، واستغلال الموارد الطبيعية الغنية في المدينة بشكل يساعد علي خلق بؤر عمرانية قائمة على قواعد اقتصادية مستدامة ومتنوعة متوائمة مع الرؤية الإقليمية للمخطط الاستراتيجي المعتمد للمحافظة.

العدالة الاجتماعية

وقال علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، إن المخطط الاستراتيجي الذي يسعى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لتطبيقه في المدن السياحية بالمحافظة، يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030؛ لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين البيئة العمرانية وجودة الحياة، من خلال تقوية الترابط الوظيفي والعضوي بين مدن المحافظة والتي سبق البدء فيها منذ العام السابق بمدينة شرم الشيخ مع الاستغلال الأمثل لإقامة اي مشروعات تنموية مشاريع حماية من السيول و سكنية بالمدينة بما يتناسب مع مكانة المدينة السياحية.

وأضاف، أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا في المدينة من كل المناحي عقب الموافقة على المخطط الاستراتيجي واعتماده رسميا من المحافظ، للبدء في تنفيذه علي أرض الواقع.

وحضر الاجتماع العميد سامح المتولي نائب رئيس المدينة، محمد زكي سكرتير المدينة، المهندسة سلمى نصار ممثلة عن مؤسسة «UN Habitat» التابعة للأمم المتحدة، والمهندس أحمد عبد السميع رئيس إقليم قناة السويس بهيئة التخطيط العمراني، والمهندس حسن صلاح الدين مدير إدارة المشروعات بمديرية الإسكان بجنوب سيناء، والمهندس رضا أحمد مدير مديرية الطرق و النقل بجنوب سيناء.