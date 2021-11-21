الكشف على 950 شخصا ضمن قافلة «نور حياة» في رأس سدر بجنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة استقبلت أول أمس قافلة «نور حياة» للكشف على أمراض العيون بمدينة رأس سدر، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل المحافظات.

وذكر المحافظ، في تصريحات خاصة اليوم الأحد، أن القافلة زارت مدينة أبوزنيمة الشهر الماضي، ووقعت الكشف الطبي على نحو 1000 مواطن في مدينتي أبوزنيمة وأبورديس، وأجرت 30 عملية مياه بيضاء وشبكية بالمجان.

الكشف على 950 مواطنا في رأس سدر

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن قافلة «نور حياة» وقعت الكشف على ما يقرب من 950 مواطنا في مجال العيون، وقامت بتحويل 159 حالة إلى مستشفيات السويس لإجراء فحوصات وعمليات إذا تطلبت الحالة.

وتابع أنه جرى الاتفاق على عمل 650 نظارة طبية لمن يعانون من ضعف في الإبصار.

القوافل الطبية وسد عجز الأطباء

وأكد اللواء خالد فودة، أن محافظة جنوب سيناء تعاني من نقص بعض التخصصات في المستشفيات وتقوم القوافل الطبية الخارجية بسد هذا العجز الكبير في الأطباء، وثّمن مبادرات «حياة كريمة» التي توجهت إلى البدو في العمق الاستراتيجي لسيناء، وقامت بتوقيع الكشف الطبي عليهم بالتنسيق مع مديرية الصحة وصرف الأدوية بالمجان، وإجراء عمليات خارج المحافظة بالمجان.

وأشار إلى أن قافلة سانت كاترين وقّعت الكشف على 2841 مواطنا من المدينة والتجمعات المحيطة وسكان الوديان في 13 تخصصا طبيا مختلفا، وأجرت 20 عملية جراحية وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وجراحات عيون بالمجان لخدمة المواطنين.