الأورمان تستكمل مبادرة «إطعام الطعام» لـ3700 أسرة بكفر الشيخ

تستكمل جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، مبادرة «إطعام الطعام» لتفريج الكربات من خلال إطعام 3700 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بـ45 قرية بكفرالشيخ، وتوصيلها إلى بيوت ومنازل المستحقين في قرى ومدن المحافظة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه جرى توزيع 7400 كيلو لحوم على 45 قرية بقرى 7 غابات والرغامة والوزارية وكوبرى الزاوية مركز الرياض، وقرى الحندقوقة والمجاز الغربي والخاشعة وكوبرى 7 و46 جديه والزعفران والقليعة وأبوسكين مركز الحامول، وقرى السعادة وبرنبال والعظمه وأرض نافع مركز مطوبس، وقرية الربع مركز بلطيم، وقرى شباس مركز دسوق، وقرى القصابي وشمس الدين واللقن وأبوعوض مركز سيدى سالم، والجرايده وحى المحكمة وأبوقوره وفريد على بمركز بيلا، وقرى قزمان والغنيمي وحصة الغنيمي وكفرالجزاير مركز قلين، وقرى كفرالمنشي وسليط واسحاقه وأبوطبل وقراجه والقنطرة والخادميه والقرضا بمركز كفرالشيخ، وقري سنديون والسالمية والنشار بمركز فوه.

توزيع الطعام تحت إشراف التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ

وأوضح شعبان، أن التوزيع جرى تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بقرى ونجوع المحافظة، لافتا إلى أن المبادرة تأتي ضمن منظومة العمل الهادفة إلى إمداد الأسر غير القادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم الخدمات الطبية في مجالات علاج مرضى العيون، والقلب، ومرضى السرطان.

غذاء شهري للأرامل والمطلقات ومعدومي الدخل

وأشار شعبان، إلى أن المبادرة تعد خطوة إيجابية، هدفها توزيع الطعام شهريا على الأرامل والمطلقات ومعدومى الدخل، حيث تشمل توزيع لحوم ومواد غذائية شهريًا، عبارة عن «2 كيلو لحمة - 7 كيلو أرز- 7 كيلو مكرونة- 3 كيلو سكر- كيلو عدس- علبة سمن 1.5 كيلو- 2 علبة صلصة- 1/4 كيلو شاي»، وذلك إسهامًا منها فى توفير احتياجاتهم الأساسية، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي، والتخفيف عن كاهل غير القادرين وإدخال البهجة والسرور عليهم.

وأضاف مدير عام جمعية الأورمان، أنه من خلال المبادرة يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع بقيمة 3,000 جنيه سنويًا أو بـ4,200 جنيه سنويًا، ويمكنك التبرع على أقساط ممتدة تصل إلى 12 شهرا «250 أو 350 جنيها شهريًا».