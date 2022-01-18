«تنمية المشروعات»: توفير 20 ألف فرصة عمل للشباب والخريجين في قنا

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، نجاح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2021 فى توفير 23 ألف و772 فرصة عمل للشباب من الجنسين، وذلك من خلال تمويل 8544 مشروعا بقيمة 327 مليون و728 ألف جنيه.

تمويل 7591 مشروعا بتكلفة 161 مليون جنيه

وأضاف الداودي، أن المشروعات التى جرى تمويلها شملت 7591 مشروعا متناهى الصغر بتمويل وصل إلى 161 مليون جنيه، و874 مشروعا صغيرا بتمويل من خلال الجهات الوسيطة بقيمة 124 مليون و628 ألف جنيه، و79 مشروعا صغيرا بنظام الإقراض المباشر بقيمة 43 مليون جنيه، مؤكدًا أن الدولة حريصة على دعم إقامة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية وزيادة الإنتاج والحد من البطالة، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة العديد من الأسر المصرية.

تمويل المشروعات يصل إلى 5 ملايين جنيه

من جانبه، أوضح محمود العماري، مدير جهاز تنمية المشروعات، أنه على الشباب الراغبين فى الاستفادة من تمويل المشروعات التوجه إلى فرع الجهاز بجوار كورنيش النيل بمدينة قنا أو التواصل عبر الخط الساخن للجهاز على رقم 16733 للاستفسار أو طلب التقدم للحصول على تمويل للمشروعات، لافتا إلى أن الحد الأدنى لقيمة القرض الواحد يبدأ من ألف جنية وحتى 3 ملايين جنيه بالنسبة للمشروعات التجارية و5 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية.