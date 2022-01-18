«القومي للامتحانات» يعلن ضوابط أسئلة اختبارات أولى وثانية ثانوي 2022

كشف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الضوابط العامة للورقة الامتحانية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مشددا على جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بهذه الضوابط وعدم مخالفتها، وأن تعتمد جميع الأسئلة على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وحذر المركز القومي للامتحانات، من وضع أسئلة في الورقة الامتحانية تتضمن المعلومات والأنشطة الإثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان «مزيد من المعرفة»، لافتا إلى ضرورة أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف وأن تكون الأسئلة موزعة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها وأن تغطي مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التميز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

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الأسئلة من الأسهل إلى الأصعب

أضاف «القومي للامتحانات»، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية والمدارس بضرورة أن تندرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب وأن تكون محددة وواضحة في صياغتها اللغوية وتستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية: المرحلة، الصف، المادة، الزمن، الدرجة، الفصل الدراسي، تاريخ الامتحان.

ونوه إلى أهمية جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها من حيث: حجم الخط، نوع الخط، المسافات بين السطور، الهوامش، العناوين، تعليمات الأسئلة، جودة الطباعة، الخلو من الأخطاء الإملائية.

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الأسئلة المقالية

أما بالنسبة لأنواع الأسئلة في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، أكد المركز القومي للامتحانات، أن الأسئلة الموضوعية تشمل الاختيار من متعدد وعليها 70% من الدرجات بما يعادل 14 درجة للصف الأول الثانوي و21 درجة للصف الثاني الثانوي والأسئلة المقالية من نوع المقال القصير.

وأوضح أن الأسئلة المقالية تشمل: الشروح، الوصف، التفسير، التسبيب، ماذا يحدث لو، التوضيح، المقارنة، التصنيف، بنسبة 30% من درجة الاختبار بما يعادل 6 درجات للصف الأول الثانوي و9 درجات للصف الثانوي الثانوي ومراعاة الزمن المخصص للإجابة وهو ساعتين تشملان وقت المراجعة.