ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة المغرب والجابون في كأس أمم أفريقيا 2022، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، إذ يتصدّر المنتخب المغربي ترتيب مجموعته الثالثة برصيد 6 نقاط، لذا ينتظر عشاق الكرة الأفريقية ومشجعي أسود الأطلس، موعد عرض المباراة لمشاهدتها وتشجيع فريقهم لتعزيز صدارة مجموعته، بينما يأمل مشجعو الجابون في نتيجة إيجابية تحافظ على آمالهم في الصعود.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أبرز القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب والجابون اليوم في كأس أمم أفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب والجابون اليوم في أمم أفريقيا

يلتقي المنتخب المغربي، منتخب الجابون اليوم الثلاثاء 18 يناير على ملعب أحمدو أهيدجو في الكاميرون، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب.

وتعرض قنوات بي إن سبورتس مباريات منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 المقامة في الكاميرون، حيث تنقل قناة بي إن سبورت ماكس beIN Sports HD 1 Max المفتوحة مباراة المغرب والجابون.

ومن المقرر أن تعرض المباراة اليوم عبر قناة الرياضية المغربية 3 Arryadia TNT HD، وقناة الأولى Al Aoula HD Earth TNT.

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة RTB TV

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الرياضية المغربية 3 Arryadia:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11476

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل الخطأ: 3/4

جدول ترتيب المجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا

تأتي المغرب في مقدمة المجموعة وتحتل صدارتها.

المغرب: 6 نقاط.

الجابون: 4 نقاط.

غانا: نقطة.

جزر القمر: 0.