تردد قناة bein sport لمتابعة مباريات كأس أمم أفريقيا 2022

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن تردد قناة bein sport صاحبة حقوق بث مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022، التي انطلقت فعاليتها أمس الأحد، بالكاميرون، ويشارك فيها المنتخب المصري في المجموعة الرابعة مع منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

وتستعرض بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمتوقعة التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، تردد قناة bein sport لمتابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022، في السطور التالية.

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في بيان رسمي منذ أيام إنه منح 13 قناة لحقوق يث مباريات بطولة الأمم الأفريقية حول العالم، والتي انطلقت فعاليتها أمس بالكاميرون.

وبحسب تصريحات «كاف» فإن قنوات beIN Sport تمتلك حقوق بث المباريات عبر شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك في آسيا والولايات المتحدة، والتي يمكن متابعة المباريات من خلال ضبط ترددها كالآتي:

تردد قناة bein sport

ويمكن للراغبين في متابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية عبر ضبط قنوات بي إن سبورتس كالآتي:

تردد قناة beINS SPORTS MAX HD 1

القمر الصناعي: يوتلسات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

إشارة ارسال البث: DVB-S2

معدّل تردد الموجة: 8PSK

تردد قناة beINS SPORTS MAX HD 2

وجاء تردد قناة beINS SPORTS MAX HD 2 كما يلي:

القمر الصناعي: يوتلسات

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/2.

إشارة ارسال البث: DVB-S2

معدّل تردد الموجة: 8PSK

وبحسب بيان سابق لـ «الكاف» فقد تم منح حقوق بث المباريات لـ 13 قناة وهو رقم قياسي، فضلا عن إمكانية إتاحة المباريات عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم على موقع مقاطع الفيديو «يوتيوب» مع توفير التعليق على المباريات باللغة الانجليزية والفرنسية.