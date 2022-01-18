تحصيل 374 ألف جنيه غرامة عدم ارتداء الكمامة وإحالة 39 مواطنا للنيابة

ضبطت أجهزة الأمن، خلال الـ24 ساعة الماضية، 7527 مواطنا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتصالح نحو 7488 مواطنا وسدّدوا الغرامة المقررة، واتخذت الإجراءات القانونية تجاه 39 آخرين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة، لعدم تسديد الغرامة المقررة.

726 محضرا لمحلات تخالف قرار الغلق

كما تحرر نحو 726 مخالفة للمحلات، التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبطت 166 قضية في مجال منع تداول «الشيشة»، بإجمالي مضبوطات 892 أرجيلة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.