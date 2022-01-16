إحالة 82 شخصا للنيابة لرفض سداد غرامة عدم ارتداء الكمامات الواقية

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

ضبط 7511 شخصا لعدم ارتداء الكمامات

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء، بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد 7511 شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 7429 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 82 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 679 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 185 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 952 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.