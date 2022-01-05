ضبط 7282 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية شن حملات على مستوى الجمهورية؛ لتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظ على الصحة العامة.

781 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرارات الضبط

وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها، أنه في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، إلى جانب إلزام سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، فقد أسفرت جهود أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن الآتي:

ضبط 7282 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، والتصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 7258 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 24 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، بالإضافة إلى تحرير 781 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 1051 «شيشة»

كما جرى ضبط 200 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة (الشيشة)، بإجمالي مضبوطات 1051 أرجيلة.

وأعلنت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، مشيرة إلى أن الحملات مستمرة حرصاً على سلامة المواطنين.