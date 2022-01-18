استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وفاركو في كأس الرابطة

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وفاركو، اليوم الثلاثاء، باستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

غرفة عمليات لمتابعة المباراة

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرفة عمليات لمتابعة أجواء المباراة، وتأمين الجماهير وممر اللاعبين وطاقم التحكيم.

تعتبر مباراة اليوم فرصة كبيرة لعدد من اللاعبين الشباب والبدلاء في الزمالك للحصول على فرصة المشاركة في المباريات، في ظل ابتعادهم عن المباريات الرسمية لظروف تثبيت التشكيل من جانب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وكذلك ضغط المباريات.

التشكيل المتوقع للزمالك

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد زكي - محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: روقا – إسلام جابر.

خط الهجوم : أوباما – سيسيه – اوناجم – حسام اشرف.

كان الزمالك تعادل سلبياً مع إنبى في مباراته الأولى بالبطولة فيما خسر فاركو من سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة نفسها.

ويشارك فى البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثانى فى المجموعات الثلاث.