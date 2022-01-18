اختفاء شاب من ذوي الهمم بالدقهلية منذ أسبوع.. «اسمه مكتوب على ذراعه»

تغيب شاب يدعى « أشرف محمد الأودش»، 44 سنة، من ذوي الاحتياجات الخاصة من قرية «سنتماي» التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، منذ أكثر من أسبوع وسط بحث أسرته وأهالي قريته عنه في كل مكان يمكن أن يصل إليه، وبحثوا عنه في القرى المجاورة، دون أن يتوصلوا إلى مكانه حتى الآن، وحرروا محضرا بتغيبه في مركز شرطة ميت غمر منذ يوم 10 يناير الجاري.

والد المتغيب: اسمه مكتوب على ذراعه

وقال محمد الأدوش، والد الشاب، إن نجلي «أشرف» أبكم، ومن ذوي الاجتياحات الخاصة، واسمه مكتوب على ذراعه، و معتاد أن يخرج من البيت خاصة في المساء ويعود بعدها إلي البيت، ولكنه خرج يوم 10 يناير الجاري، ولم يعد إلي البيت، ولما تأخر بدأنا في البحث عنه إلا أننا لم نعثر عليه إلى الآن.

الأسرة تحرر محضر بتغيبه في مركز شرطة ميت غمر

وأضاف الأدوش لـ«الوطن» أنه بعد مرور الوقت القانوني للتغيب حررت محضر بمركز شرطة ميت غمر برقم 439 لسنة 2022 يوم 13 يناير، وبحثنا عنه في القرى المجاورة والمستشفيات وعلى الطرق الزراعية ولم نعثر عليه.

وأشار الأب إلى أن «أشرف» نجله اعتاد أن يخرج من البيت بعد العصر، ويعود في المساء، «كل أهل القرية يعرفونه، وهو أبكم لا يتكلم، ومعاق ذهنيا، وطبعنا له اسمه وبياناته علي ذراعه، ولما حد يسأله عن اسمه يكشف له ذراعه، ولكن هذه المرة خرج من البيت ولم يعد».

وتابع والد الشاب المفقود «مستمرون في البحث عنه إلى أن نعثر عليه، وأدعوا الله ألا يكون قد مسه أي مكروه»، مشيرا إلى أن عدد كبير من الأهالي يقفون بجواره ويبحثون معه عن ابنه، لكن «كأنه فص ملح وداب».