ضبط بؤرة إجرامية يقودها 5 أشخاص لتصنيع المخدرات.. «اتمسكوا متلبسين»

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة، تخصص في تصنيع المواد المخدرة وإدارة بؤرة إجرامية لترويجها.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام»، بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، نشاط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة القطامية بمحافظة القاهرة، يتاجرون في المواد المخدرة وتصنيع المخدرات منها «الأستروكس- البودر».

ترويج المخدرات بالقطامية

أشار بيان الوزارة، إلى قيام المتهمين الخمسة، بإدارة بؤرة إجرامية؛ لترويج المخدرات على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط كوكتيل من المخدرات

جرى ضبط المتهمين حال مزاولتهم لنشاطهم الإجرامي بمحل إقامتهم، وبحوزتهم «كمية لمخدر الأستروكس وزنت 3 كيلوجرامات- 150 جرام هيروين- 50 جرامًا نت البودر- 1000 قرص لعقار طبي لا يتم صرفه، إلا بتذكرة طبية (يتم خلطه بالمواد المخدرة)- 8 زجاجات مؤثرة (كيتامين) - مبلغ مالي- 5 هواتف محمولة - كمية من المشغولات الذهبية»، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات.