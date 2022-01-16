ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على مواطني القاهرة.. تقوده امرأة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين.

تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من موظفي معرض لتجارة السيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، بسابقة قيام أحد الأشخاص، مقيم بالقليوبية، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه في 12 حكمًا بالحبس 20 سنة في قضايا «نصب - شيكات بدون رصيد»، بالحضور للمعرض محل عملهما لعرض سيارة ملكه للبيع مقابل مبلغ مالي «300 ألف جنيه» وتحصله منهما على مبلغ «200 ألف جنيه»، كمقدم تعاقد لشراء السيارة وتحرير عقد بيع ابتدائي لحين إنهاء إجراءات البيع، وقيامه بترك السيارة صحبتهما وانصرف، وعقب ركن السيارة تم اكتشاف سرقتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن «مالك السيارة» وراء ارتكاب واقعة السرقة، ومن خلال تكثيف جهود فريق البحث الجنائي، أمكن التوصل إلى اختباء المتهم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثالث بالجيزة.

سقوط التشكيل العصابي

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من «شخصين، مقيمين بالقليوبية» وعقب ذلك قام بإعادة بيع السيارة «لأحد الأشخاص، مقيم بالقليوبية» بموجب عقد بيع نهائى مقابل مبلغ مالى، وقيامه بإنفاق المبلغ المالى المستولى عليه من «المبلغين» على شراء سيارة بمبلغ «150 ألف جنيه» وتسجيلها باسم «زوجته»، واقتسامه باقي المبلغ مع المتهمين المشار إليهما.

وباستهداف باقي المتهمين وزوجة المتهم المذكور، أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقرت الأخيرة بعلمها بواقعة النصب وقيامها بالاشتراك مع باقي المتهمين بارتكاب وقائع مماثلة، وتم بإرشادهم ضبط «مبلغ مالى – سيارة» من متحصلات واقعة السرقة.

اعترافات المتهمين

وبتطوير مناقشة المتهمين، اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين، وأقروا بارتكابهم «3» وقائع نصب بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.