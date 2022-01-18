الشرطة تبحث عن باقي «عصابة النصب» بالشرقية.. بينهم 3 أئمة مساجد

شكلت مديرية أمن الشرقية، فريقًا أمنيًا؛ للبحث عن متهمين اثنين، اشتركوا من اثنين آخرين؛ للاستيلاء على مبالغ من الأهالي بزعم توظيفها، وفقًا لتصريحات مصدر أمني لـ«الوطن».

بلاغ باتهام 5 أشخاص

تعود الواقعة، عندما تلقى مركز شرطة أبو كبير بمديرية أمن الشرقية، بلاغات من أهالى قرية هربيط التابعة لمركز و مدينة أبو كبير، يتهمون «أحمد. م. م»، 58 سنة، مدرس أزهري، ويعمل أمام وخطيب مسجد و«عبدالله. م. ر» 41 عاما، إمام وخطيب مسجد، و«محمد. م» 51 سنة، إمام وخطيب مسجد، و«محمد. ا» 36 عاما، بالاستيلاء على مبالغ مالية من الأهالي تقدر بمليار و100 مليون جنيه بادعاء توظيفهم وإعطاء الأهالي أرباح شهرية.

ووفقًا لأقوال الأهالي، تبيّن أن المتهم الأول كان يتزعم المتهمين الآخرين الذين كانوا يقومون بدور السماسرة لجمع المبالغ المالية من الأهالي في قرية هربيط والقرى المجاورة، مشيرين أن المتهم الرئيسي توقف عن إعطائهم الأرباح منذ شهر أغسطس ثم لاذ بالفرار.

ضبط اثنين من المتهمين

تمكنت الشرطة، من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها؛ لضبط باقي المتهمين، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات، وأمرت بتجديد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.