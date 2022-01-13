المدارس تكلف الطلاب بوضع بنوك أسئلة للتدريب على امتحانات رابعة ابتدائي

حثّت المدارس طلاب الصف الرابع الابتدائي، على تجهيز مجموعة من بنوك الأسئلة في جميع المواد الدراسية للتدريب بشكل جيد على طبيعة الأسئلة الجديدة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، في إطار الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر عقدها 15 يناير الجاري، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا بالتنسيق مع الإدارات التعليمية.

بنوك الأسئلة تشمل أسئلة متنوعة لجميع وحدات المادة الدراسية

وقالت الدكتورة جيهان إسماعيل، مديرة مدرسة عبدالعظيم القاضي الحكومية بمحافظة الغربية، إنّ المدرسة نبهت على الطلاب بضرورة إعداد مجموعة من بنوك الأسئلة في كل مادة دراسية استعدادًا لامتحانات الصف الرابع الابتدائي، موضحة أنّ بنوك الأسئلة تشمل أسئلة متنوعة لجميع وحدات المادة الدراسية يُعدها الطلاب للتدريب على نوعية الامتحانات الجديدة.

وأضافت «جيهان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المدرسة ستوزع جوائز للطالب الذي يتمكن من إعداد أكبر قدر من الأسئلة، مؤكدة أن هذه الطريقة تساعد الطلاب على فهم معنى بنك الأسئلة والاستعداد الجيد للامتحانات والاطلاع على كافة محتويات المقرر الدراسي، لافته إلى أن الامتحانات ستعقد ورقياً في لجان مؤمنة جيداً.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستعقد ورقياً

من جانبها، أكدت مصادر في الإدارات التعليمية، أنّ تدريب الطلاب على وضع بنوك الأسئلة يساعد في تخفيف رهبة الطلاب من الامتحانات، موضحة في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ بنوك الأسئلة الخاصة بالامتحانات النهائية تتم من قبل موجهي المواد في سرية تامة.

يُذكر أنّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أنّ امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستعقد ورقياً ويتم وضع الأسئلة من قبل الإدارات التعليمية بالتنسيق مع المديريات، موضحاً في بيان له، أن جميع الأسئلة تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.