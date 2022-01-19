حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 19-01-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز رجل برج الأسد بالكرم حد الإسراف، كما يستطيع لفت الانظار والأضواء إليه بفضل أناقته ورزانته، كما يتميز بالصراحة والوضوح، فمواليد برج الأسد يمدحون ويذمون من يستحق ذلك فقط ودون أي مجاملة، ومن صفات برج الأسد بالنسبة للطفل أنه مبدع وذو شخصية ريادية، كما أنه قوي، ولا يرضى بإهانة أو ذل الآخرين له كما أنه شديد العناد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

تنصح خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، مواليد برج الأسد بالانتباه لحقوقهم اليوم، فالقمر في برجك ويمنحك ذلك يقظة وسرعة بديهة رغم الضغوط.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

وجود المريخ في منزل الحب يساعدك على الشعور بالحيوية والجاذبية والنشاط.

مشاهير برج الأسد

من مواليد برج الأسد الفنان أحمد عز، والفنان الراحل فريد شوقي والفنان سعيد صالح، والفنان الشاب عمر مصطفى متولي والفنان الراحل رشدي أباظة، والفنان عزت أبو عوف والفنان فتحي عبد الوهاب.