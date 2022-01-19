حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 19-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل عاطفته مشتعلة لا تنطفئ، ويتسم بالبراءة وحب الحياة، وكل من يتعامل مع مواليد البرج، يشعر يتسم بالصدق والجاذبية والوفاء، كما أنه يتسم بالسحر والجاذبية في الحب، وإذا خير بين المال والشهرة سوف يختار الحب بلا شك، فهو رومانسي لأبعد حد.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

يساعدك الوضع الفلكي على أن تثبت وجودك، مما يجعلك أفضل في حياتك المهنية، لذا يجب على مولود برج الحمل أن يقترح أفكار وتضع قدمك على الطريق الصحيح، لتصل لأعلى المراتب

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

كل من تلتقي به اليوم، يلمس قلبك ويجعلك أفضل في حياتك العاطفية، مما يجعلك تشعر بالحب والاهتمام من الجميع، لذا كن لطيفا، وفقا لـ توقعات الأبراج من خبيرة الفلك عبير فؤاد.

عيوب برج الحمل

ومن أبرز عيوب برج الحمل أنه متقلب المزاج ويغار بشدة على حبيبه، كما انه يمكن أن يشعر بطاقة غضب جامحة بسبب أشياء صغيرة، فهو يشعر بالاستفزاز بدرجة كبيرة من أقل الأشياء، كما أنه يميل إلى إتخاذ قرارات سريعة في حياته دون أن يتأنى، أو يدرس الموضوع من جميع جوانبه.

كما أن مولود برج الحمبل يتطلع أن يكون محط اهتمام الجميع طول الوقت، لذا يقوم بتصرفات غير صحيحة أحيانا.