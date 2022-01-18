حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 18-1-2022 مهنيا وعاطفيا

الكرم والسخاء الشديد الذي يصل لحد الاستغلال واحدا من أبرز صفات برج القوس، خاصة مع المقربين منهم، كما أنهم مهتمون دائمًا بالقضايا الفلسفية وبتثقيف ذاتهم بشكل دائم من خلال البحث عن المعرفة وراء أوراق الكتب والمجلدات.

ولأصحاب برج القوس، يرصد «الوطن» حظك اليوم وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية..

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

اليوم يكون مولود برج القوس على استعداد للتعاون وتطوير أدائك مهنيًا، بسبب الوضع الفلكي للنقابة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

اليوم أنت محظوظ، فبسبب وجود القمر في منزل الحظ، تكون قادرا على تبادل الأفكار ومشاعرك مع الشريك.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز مشاهير برج القوس، الفنان الأمريكي الراحل تشادويك بوسمان صاحب شخصية «بلاك بانثر»، والمخرج المصري صبري فواز، والفنانة أيتن عامر، والممثلة جوليان مور، والممثل ستيف بوسيمي.