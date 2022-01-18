حالة الطقس غدا: استمرار تقلبات الجو وانخفاض درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا، وعلى رأسها استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مشيرة إلى أن الطقس سيكون شديد البرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس غدا

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على معظم أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى حالة من نشاط الرياح في جنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا

وكشفت هيئة الأرصاد أبرز درجات الحرارة العظمى والصغرى في كافة الأنحاء والتي جاءت كما يلي:

القاهرة 15 07

الإسكندرية 15 10

وادي النطرون 14 09

طنطا 15 09

شبين الكوم 15 07

دمنهور 14 08

بلطيم 16 09

مطروح 15 09

السلوم 14 09

سيوة 15 03

بورسعيد 16 09

دمياط 15 09

الزقازيق 16 07

المنصورة 15 07

الإسماعيلية 17 08

السويس 17 07

العريش 17 09

رفح 16 09

رأس سدر 16 08

نخل 11 01

نويبع 18 10

طابا 13 10

كاترين 016 00

الطور 17 09

شرم الشيخ 19 12

الغردقة 20 12

مرسى علم 18 12

الفيوم 16 03

بني سويف 16 03

المنيا 16 04

أسيوط 17 04

سوهاج 17 05

قنا 17 05

الأقصر 17 07

أسوان 17 07

إدفو 18 07

أبو سمبل 17 07

الوادي الجديد 17 02

شلاتين 23 10

أبو رماد 22 11

حلايب 20 11

رأس حدربة 19 11.