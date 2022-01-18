حالة الطقس غدا: استمرار تقلبات الجو وانخفاض درجات الحرارة
كتب:
رحاب عبدالراضي
05:04 م | الثلاثاء 18 يناير 2022
حالة الطقس
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا، وعلى رأسها استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مشيرة إلى أن الطقس سيكون شديد البرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.
حالة الطقس غدا
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على معظم أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى حالة من نشاط الرياح في جنوب سيناء وشمال الصعيد.
درجات الحرارة غدا
وكشفت هيئة الأرصاد أبرز درجات الحرارة العظمى والصغرى في كافة الأنحاء والتي جاءت كما يلي:
القاهرة 15 07
الإسكندرية 15 10
وادي النطرون 14 09
طنطا 15 09
شبين الكوم 15 07
دمنهور 14 08
بلطيم 16 09
مطروح 15 09
السلوم 14 09
سيوة 15 03
بورسعيد 16 09
دمياط 15 09
الزقازيق 16 07
المنصورة 15 07
الإسماعيلية 17 08
السويس 17 07
العريش 17 09
رفح 16 09
رأس سدر 16 08
نخل 11 01
نويبع 18 10
طابا 13 10
كاترين 016 00
الطور 17 09
شرم الشيخ 19 12
الغردقة 20 12
مرسى علم 18 12
الفيوم 16 03
بني سويف 16 03
المنيا 16 04
أسيوط 17 04
سوهاج 17 05
قنا 17 05
الأقصر 17 07
أسوان 17 07
إدفو 18 07
أبو سمبل 17 07
الوادي الجديد 17 02
شلاتين 23 10
أبو رماد 22 11
حلايب 20 11
رأس حدربة 19 11.