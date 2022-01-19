درجات الحرارة اليوم الأربعاء 19-1-2022 في مصر

حالة من تقلبات الطقس تفرض توابعها على مختلف أنحاء البلاد، إذ أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مصر وبعض الدول العربية، موضحة تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على مصر اليوم، كالتالي:

القاهرة 15 07

الإسكندرية 15 10

وادي النطرون 14 09

طنطا 15 09

شبين الكوم 15 07

دمنهور 14 08

بلطيم 16 09

مطروح 15 09

السلوم 14 09

سيوة 15 03

بورسعيد 16 09

دمياط 15 09

الزقازيق 16 07

المنصورة 15 07

الإسماعيلية 17 08

السويس 17 07

العريش 17 09

رفح 16 09

رأس سدر 16 08

نخل 11 01

نويبع 18 10

طابا 13 10

كاترين 016 00

الطور 17 09

شرم الشيخ 19 12

الغردقة 20 12

مرسى علم 18 12

الفيوم 16 03

بني سويف 16 03

المنيا 16 04

أسيوط 17 04

سوهاج 17 05

قنا 17 05

الأقصر 17 07

أسوان 17 07

إدفو 18 07

أبو سمبل 17 07

الوادي الجديد 17 02

شلاتين 23 10

أبو رماد 22 11

حلايب 20 11

رأس حدربة 19 11.

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

مكة 24 15

المدينة 18 07

الرياض 17 11

المنامة 22 17

أبو ظبي 27 19

الدوحة 22 17

الكويت 14 04

دمشق 10 1-

بيروت 16 11

عمان 08 02

القدس 08 03

غزة 14 08

بغداد 11 1-

مسقط 27 22

صنعاء 24 11

الخرطوم 25 12

طرابلس 15 10

تونس 15 06

الجزائر 12 02

الرباط 18 06

حالة الطقس في مصر

وتشهد القاهرة الكبرى، الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية طقس شديد البرودة، وفق بيان هيئة الأرصاد، مع توقعات سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، بالإضافة إلى حالة من نشاط الرياح في شمال الصعيد وجنوب سيناء.