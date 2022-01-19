درجات الحرارة اليوم الأربعاء 19-1-2022 في مصر
كتب:
رحاب عبدالراضي
01:07 ص | الأربعاء 19 يناير 2022
الطقس
حالة من تقلبات الطقس تفرض توابعها على مختلف أنحاء البلاد، إذ أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مصر وبعض الدول العربية، موضحة تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.
درجات الحرارة اليوم في مصر
وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على مصر اليوم، كالتالي:
القاهرة 15 07
الإسكندرية 15 10
وادي النطرون 14 09
طنطا 15 09
شبين الكوم 15 07
دمنهور 14 08
بلطيم 16 09
مطروح 15 09
السلوم 14 09
سيوة 15 03
بورسعيد 16 09
دمياط 15 09
الزقازيق 16 07
المنصورة 15 07
الإسماعيلية 17 08
السويس 17 07
العريش 17 09
رفح 16 09
رأس سدر 16 08
نخل 11 01
نويبع 18 10
طابا 13 10
كاترين 016 00
الطور 17 09
شرم الشيخ 19 12
الغردقة 20 12
مرسى علم 18 12
الفيوم 16 03
بني سويف 16 03
المنيا 16 04
أسيوط 17 04
سوهاج 17 05
قنا 17 05
الأقصر 17 07
أسوان 17 07
إدفو 18 07
أبو سمبل 17 07
الوادي الجديد 17 02
شلاتين 23 10
أبو رماد 22 11
حلايب 20 11
رأس حدربة 19 11.
درجات الحرارة اليوم في المدن العربية
مكة 24 15
المدينة 18 07
الرياض 17 11
المنامة 22 17
أبو ظبي 27 19
الدوحة 22 17
الكويت 14 04
دمشق 10 1-
بيروت 16 11
عمان 08 02
القدس 08 03
غزة 14 08
بغداد 11 1-
مسقط 27 22
صنعاء 24 11
الخرطوم 25 12
طرابلس 15 10
تونس 15 06
الجزائر 12 02
الرباط 18 06
حالة الطقس في مصر
وتشهد القاهرة الكبرى، الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية طقس شديد البرودة، وفق بيان هيئة الأرصاد، مع توقعات سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، بالإضافة إلى حالة من نشاط الرياح في شمال الصعيد وجنوب سيناء.