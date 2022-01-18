درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 18-1-2022 في مصر

نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيان بدرجات الحرارة اليوم على مصر وبعض الدول العربية، في إطار متابعات حالة الرصد والتقصي للأحوال الجوية على مدار الساعة، مشيرة إلى أن طقس اليوم، يشهد برودة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيما يكون شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على مصر اليوم، كالتالي:

القاهرة 16 08

الإسكندرية 16 08

وادي النطرون 16 09

طنطا 16 09

شبين الكوم 16 08

دمنهور 16 09

بلطيم 16 09

مطروح 16 08

السلوم 15 09

سيوة 15 04

بورسعيد 16 08

دمياط 16 08

الزقازيق 16 09

المنصورة 16 09

الإسماعيلية 16 09

السويس 15 10

العريش 15 09

رفح 15 09

رأس سدر 15 10

نخل 13 04

نويبع 18 12

طابا 17 11

كاترين 08 00

الطور 18 12

شرم الشيخ 17 13

الغردقة 18 14

مرسى علم 18 13

الفيوم 16 07

بني سويف 16 06

المنيا 16 05

أسيوط 16 05

سوهاج 16 05

قنا 17 06

الأقصر 17 08

أسوان 17 08

إدفو 17 08

أبو سمبل 17 09

الوادي الجديد 16 05

شلاتين 22 11

أبو رماد 22 12

حلايب 20 12

رأس حدربة 20 12.

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

مكة 24 15

المدينة 18 07

الرياض 17 11

المنامة 22 17

أبو ظبي 27 19

الدوحة 22 17

الكويت 14 04

دمشق 10 1-

بيروت 16 11

عمان 08 02

القدس 08 03

غزة 14 08

بغداد 11 1-

مسقط 27 22

صنعاء 24 11

الخرطوم 25 12

طرابلس 15 10

تونس 15 06

الجزائر 12 02

الرباط 18 06