«الصحة»: لدينا مستشفيات عزل للأطفال.. ولا زيادة في إصاباتهم بكورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر دخلت في موجة جديدة من إصابات فيروس كوورنا، موضحًا أنهم لم يرصدوا زيادة في إصابات الأطفال بالفيروس، كما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، مشددًا على أن الوزارة تفصل بين أمرين، أولهما ارتفاع معدلات الإصابة، وثانيهما ارتفاع معدل دخول المستشفيات.

نسبة عزل الأطفال «زيرو»

وأضاف «عبد الغفار»، في مداخلة هاتفية برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، اليوم الثلاثاء: «الحمد لله، لا يوجد أي زيادة في معدل إصابات الأطفال، ومصر لديها مستشفيات عزل خاصة بالأطفال ولا يوجد أي زيادات، بالعكس، ومع الموجة الرابعة لم يعد هناك رابط بين زيادة الحالات وزيادة دخول المستشفيات، وهذا أمر ملاحظ بشكل واضح جدًا في الارتفاع الحالي، وخلال الأسبوع الماضي رغم ارتفاع الإصابات فإن معدلات دخول المستشفيات ما زالت منخفضة، والمستشفيات المخصصة لعزل الأطفال في أسابيع كثيرة بيكون نسبة العزل فيها زيرو حالات».

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه في حالة استمرار ارتفاع درجات الحرارة، أو صعوبة التنفس على المريض التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى، وفي حالة أن يكون المريض يعاني من الرشح وصعوبة البلع والسعال، عليه بالعزل المنزلي 5 أيام على الأقل مع أخذ أدوية البروتوكول، وإذا تحسنت حالته بعد 5 أيام وأراد النزول للشارع عليه الالتزام بارتداء الكمامة لمدة 5 أيام أخرى، ويخضع للمسحة لكي يتأكد من سلامته.

ارتفاع إصابات الكورونا والإنفلونزا

وأشار إلى أنه مع ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا فإن الوزارة لاحظت ارتفاع معدلات الإصابة بالإنفلونزا، وهناك اختلاط وتداخل شديد جدًا بين الإصابة بالكوفيد والإصابة بالإنفلونزا في هذه الأيام، ويجب أن تُتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

اتفاقية لإنشاء أكبر مجمع تبريد لوجيستي للقاحات

وكشف أن شركة «فاكسيرا» و«سينوفاك» وقعتا اتفاقية تعاون لإنشاء أكبر مجمع تبريد لوجيستي بمصانع فاكسيرا، وهذا يستخدم لتبريد اللقاحات بمختلف أنواعها، على معايير عالمية، بجميع درجات التبريد.