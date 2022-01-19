حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 19-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الدلو، دائما ما يبحث عن حريته، إذ يحب الاستقلال، سواء كان ماديا أو بالعيش بعيدا عن الأسرة، كما أنه يستطيع أن يكون مسئولا عن نفسه بشكل كبير، ويعشق المرح كثيرا.

ويرغب مولود برج الدلو، متابعة حظك اليوم برج الدلو بشكل يومي، وهذا ما نستعرضه خلال هذا التقرير، بحسب ما ذكرته خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر في مواجهة برجك فلا تكن شديد التحفز، ولا تنتظر الكثير ممن حولك ومع ذلك يجب أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

إذا كنت متزوجا تجد أن الحياة الشخصية ليست سهلة فلا تستسلم اليوم للتشوش واضبط انفعالاتك.

عيوب برج الدلو

يعد من أبرز عيوب برج الدلو تمسكه بحياة العزوبية، ورفضه الشديد للزواج، كما أنه لا يعترف بالتقاليد والعادات التي يلتزم بها المجتمع، ما يجعل المحيطين به يعتقدونه منفلت.