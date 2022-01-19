المسلماني: العالم لا يتحمل حربا نووية بجانب أزمة كورونا

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أحمد المسلماني، إن عام 2022 سجل بداية قلقة، حيث انتشرت سلالة أوميكرون وظهرت مصطلحات عالمية مثل أزمة كوبا الثانية والتي تحدث حاليا في شكل مشابه لأزمة الصواريخ الكوبية في الستينيات.

الهجوم السيبراني الأخير في أوكرانيا

وأضاف «المسلماني» خلال استضافته في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC» مساء اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن هناك تلميحات بأن روسيا كانت السبب في قرصنة 70 مؤسسة مختلف في أوكرانيا، مبينا أن هناك منظومة دفاع مضادة للاختراق موجودة في روسيا.

تحرك روسيا للحفاظ على مصالحها

وأوضح الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أن الهجمات السيبرانية لن تعمل على تعطيل جهاز شخصي ولكن ستعطل شبكة صرف صحي ومطارات وحركة طيارات لأن العالم حاليا رقمي، مبينا أن هناك خوفا من إظلام في أي مكان لأن الشبكات الكهربائية متصلة معا، لافتا إلى أن الدول الكبرى تستعرض العضلات ولكن هذا قد يؤثر على الأشخاص والدول إذا لم يكن هناك لجم للقوى لذا يجب التوقف وعدم الانزلاق للبدء في حرب نووية حتى ولو كان بداية خفيفة لأن العالم حاليا يمر بأزمة جائحة فيروس كورونا ولا ينقصه أزمات أخرى، لافتا إلى أن دولة كازاخستان حدثت فيها ثورة سريعة وظهرت جماعات إرهابية دمرت مناطق كثيرة في العاصمة وتم الاستنجاد من قبل رئيس الدولة بالقوات الروسية التي ضبطت الأمور وخرجت سريعا من كازاخستان وهذا جعل هناك مصطلح العالم السوفيتي حيث تتحرك فيه روسيا للحفاظ على مصالحها.