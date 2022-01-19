دعوات تونسية تُقلل من خطورة أوميكرون: لا يشكل تهديدا للأطفال والملقحين

قلل الطبيب التونسي ذاكر الأهيذب، أخصائي أمراض القلب والشرايين، من خطورة متحور أوميكرون، مشيرا إلى أنه ليس بالخطورة التي يتم التسويق لها، ولا يشكل تهديدا للأطفال والملقحين، داعيا الى تغيير البروتوكول الصحي والاقتصار على فترة علاج قصيرة دون الالتزام بتحليل مخبري، وهو ما أيدته الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، جليلة بن خليل.

الأهيذب: على مريض أوميكرون الراحة وأخذ مثبطات الحمى

وقارن الأهيذب، في تصريحات نقلتها وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وكالة الأنباء التونسية الرسمية)، أمس، بين أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون، والإصابة بنزلة البرد، مشيرا إلى أنهما متشابهان، وهو يوجب على المصاب بهذه الأعراض الراحة واعتبار نفسه مصابا بأوميكرون وأخذ مثبطات الحمى.

وبناء على ذلك، اقترح الطبيب التونسي تغيير البروتوكولات الصحية والاكتفاء بفترة علاج وراحة لا تتعدى 5 أيام، وعدم القيام بتحاليل مخبرية أو تحاليل سريعة، وإنما فقط ملازمة العلاج خلال فترة ظهور الاعراض.

الطبيب التونسي: متحور أوميكرون لا يمس الرئتين

وقال الأهيذب إنه استنادا لما ذكرته نشرات علمية، فإن متحور أوميكرون يصيب الأنف والحنجرة والقصبات الهوائية ولا يمس الرئتين، وليس بخطورة متحور دلتا أو بقية متحورات كورونا السابقة، ولا داعي للخوف المبالغ فيه، حسب تقديره.

وواصل الطبيب التونسي استنتاجاته في هذا الصدد، مشيرا إلى أن غلق المدارس نتيجة انتشار العدوى بهذا المتحور ليس في محله باعتبار أن هذا المتحور لا يرتقي في خطورته إلى بقية المتحورات المتعلقة بالفيروس التاجي كورونا.

إخصائي الشرايين: لا داعي لغلق المدارس أو إجراء تحليل بي سي آر

وأضاف: لا داعي لغلق المدارس والقيام بتحليل مخبري بي سي آر، وكل مصاب بأعراض نزلة البرد هو مصاب بأوميكرون داعيا إلى العودة لممارسة الرياضة للمتعافين.

وأشار، في تصريحه، إلى ما أفادت به اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، عن أن أكثر من 95 بالمائة من المرضى في أقسام العناية المركزة هم من غير الملقحين ومصابون بدلتا، مشيرا إلى إمكانية معالجة مصابي أوميكرون من غير الملقحين في المستشفيات.

اللجنة العلمية لمجابهة انتشار كورونا تساند موقف الأهيذب

وساندت الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، جليلة بن خليل، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، رأي الدكتور ذاكر الأهيذب، معتبرة أن متحور أوميكرون لا يتوفر على الخطورة كسابقيه.

وأضافت جليلة بن خليل أن اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا قد أقرت بالفعل تخفيف فترة الحجر الصحي إلى 5 أيام للمصابين في المؤسسات التربوية واماكن العمل.

وتتشابه هذه التصريحات مع ما قاله رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قبل أيام، عن أن متحور أوميكرون يتسبب في أعراض أقل خطورة من دلتا، إلا أنه يظل فيروسا خطيرا، لا سيما لمن لم يتلقوا التطعيم.