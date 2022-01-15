إصابة 6 طالبات وطفلة باختناق بعد تسرب غاز داخل شقة ببني سويف

أصيبت 6 طالبات وطفلة باختناق مساء الجمعة، نتيجة تسريب غاز، داخل شقة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ونقلتهن سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

بلاغ بتسرب غاز داخل شقة

وتلقت غرفة عمليات النجدة ببني سويف، إخطارا من الأهالي يفيد بوجود تسريب غاز بإحدى الوحدات السكنية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

نقل المصابات لمستشفى بني سويف التخصصي

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابات إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

أسماء المصابات باختناق إثر تسرب الغاز

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي، تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى، 6 طالبات جامعيات، وابنة إحداهن، وهن: سمر. م. ث، 23 عاما، مقيمة الفشن، وإيمان . ج . ع، 20 عاما، مقيمة الفشن، وشيماء . م . ح، 18 عاما، مقيمة سمسطا، ونشوى . ع. ع، 21 عاما، مقيمة الفشن، ونورهان . ا، 24 عاما، مقيمة القاهرة، وطفلتها إنجي. ع، 3 أعوام ونصف، وهبة . س. ا، 20 عاما، مقيمة الفشن.

وجرى إدخال المصابات إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، مصابات باختناق نتيجة تسرب غاز داخل مسكنهن، وبالكشف الطبي الظاهري عليهن تبين أن حالاتهن دون المتوسطة، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة.