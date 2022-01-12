مصرع أم وابنتيها وإصابة حفيدتها بسبب تسرب غاز في إمبابة

شهدت منطقة المنيرة الغربية التابعة لدائرة قسم شرطة إمبابة، واقعة مأساوية بعدما عثرت أجهزة الأمن على 3 جثث لأم وابنتيها اثنين، وحفيدتها مصابة، إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية بمنطقة إمبابة.

القاتل الصامت

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بلاغا بوجود حالات إغماء داخل شقه بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف، وعثر على 3 جثث، كما عثر على طفلة عمرها 13 سنة، مصابة بإغماء تام، وتم نقل الجثث والمصابة لمستشفى إمبابة العام.

3 جثث جديدة

وبالانتقال والفحص وعمل التحريات الأمنية التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، تبين أنه خلال استحمام إحدى الابنتين حدث تسرب الغاز وتسبب في وفاة الأم وابنتيها، وإصابة حفيدتها بالاختناق، وتم نقلها إلى المستشفى.

حرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيق وجارٍ الوقوف على مُلابسات الواقعة ومعرفة أسبابها.