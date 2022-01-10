إصابة 7 طلاب باختناق إثر تسرب غاز بمسكنهم في بني سويف.. بالأسماء

أصيب 7 طلاب بكلية التعليم الصناعي بإختناق، اليوم الاثنين، نتيجة تسريب غاز، داخل سكن طلاب خاص بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ونقلهم زملاؤهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

أسماء الطلاب المصابين

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي، اليوم، 7 طلاب يعانون من ادعاء اختناق نتيجة تسريب غاز داخل سكن طلاب خاص بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وهم أحمد شعبان عبدالمنعم، 23 سنة، مقيم الخانكة بالقليوبية، وعبدالرحمن حامد جمعة، 23 سنة، مقيم بني مزار بالمنيا، وجمال معوض محمد، 23 سنة، مقيم ابشواي بالفيوم.

كما استقبلت المستشفى كل من إسلام سيد عبدالتواب، 23 سنة، مقيم الشيخ سالم بالفيوم، ومرسي عبدالمعطي مرسي، 23 سنة، مقيم في أبوالمطامير بالبحيرة، وعمرو حمدين إسماعيل، 23 سنة، مقيم قرية المحمودية بالمنصورة، ومصطفى رضا دياب، 23 سنة، مقيم الجيزة، جميعهم طلاب بكلية التعليم الصناعي بجامعة بني سويف.

وضع الطلاب تحت الملاحظة بقسم الباطنة

وقال الدكتور صلاح عمر جودة، مدير مستشفى بني سويف التخصصي، إن الطلاب وصلوا لقسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى يعانون من ادعاء اختناق نتيجة تسريب غاز داخل مسكنهم، وبالكشف الطبي الظاهري عليهم تبين أن حالاتهم دون المتوسطة، وتم وضعهم على الأوكسجين بالإستقبال، وهم حاليًا تحت العلاج والملاحظة بقسم الباطنة.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرر، محضر بالواقعة، تمهيدا لإجراء التحقيقات اللازمة.