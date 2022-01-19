تجسيد معمودية المسيح في عمل فني احتفالا بعيد الغطاس بالمنيا (فيديو)

جسد عدد من الشباب والخدام بكنيسة الأنبا بيشوي للأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا الجديدة، معمودية السيد المسيح علي يد يوحنا المعمداني، من خلال عمل فني تزامنا مع الاحتفال بعيد الغطاس.

معايشة أجواء التعميد كقصة تُروى في عيد الغطاس

وقالت ساندي نشأت من فريق العمل، في بث مباشر مع «الوطن»، إن الفكرة تم تنفيذها تحت رعاية الأنبا فام أسقف مطرانية شرق النيل بمركز المنيا، وشارك فيها معظم خدام الكنيسة لعمل عرض يصل للشعب من خلال معايشة أجواء التعميد كأنها قصة تُروى في عيد الغطاس، لأن هذه العروض تلقى إعجاب الجميع خاصة الأطفال، إذ تصل الفكرة إليهم بطريقة مبسطة تتضمن تجسيد أدوار أفراد الشعب والسحابة والحمامة، وكذلك تجسيد شخصية يوحنا المعمدان والذي أدى دوره مينا عز، والسيد المسيح وأدى دوره أبانوب عيسي، وصممت الملابس راندا محروس، والفيديو والصوت والتنفيذ شارك فيه كيرلس عماد، ومدحت أشرف.

العمل الفني يصل للأطفال بشكل مبسط ويحظى بإعجابهم

وجهز القائمون علي العمل حوض مياه صغير يجلس في منتصفه شخص يجسد شخصية السيد المسيح واقفا في نهر الأردن، وخلفه شاب يجسد دور يوحنا المعمداني ويغمس رأس الأول في المياه في إشارة إلى التعميد، وبجوارهما يقف على اليمين واليسار عدد من الشباب والفتيات يؤدون أدوار أفراد الشعب الذين حضروا مراسم التعميد، وفي الأعلي شكل يشبه السحابة التي أنشطرت وبجوارها حمامة حقيقية في إشارة إلي الحمامة التي تجسدت في روح القدس.

وحرص عدد من الأطفال والكبار على مشاهدة العرض الذي نال إعجاب الجميع، والذي يأتي عقب مرور أسبوع من عرض مماثل أقامه شباب وخدام كنيسة الأنبا بيشوي احتفالا بعيد الميلاد المجيد، إذ جسدوا أدوار السيدة مريم ويوسف النجار والطفل يسوع، وأحضروا حمارا لعمل مزود «زريبة ماشية» وصمموا مجسم لمدينة بيت لحم، لعرض عمل فني يجسد ميلاد المسيح.