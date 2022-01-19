إستراتيجية تسويقية جديدة لـ«تصديري الكيماويات» يعلن عنها قريبا

كشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أنه يجري حاليا التواصل والعمل مع قطاع الكيماويات بمركز تحديث الصناعة IMC: للمشاركة في إعداد إستراتيجية تسويقية لقطاعات المجلس في الأسواق الجديدة المستهدفة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائجها خلال الأيام القليلة المقبلة فور الانتهاء منها.

تقديم مجموعة من التسهيلات لأعضاء المجلس

وأضاف أنه جارٍ التواصل مع قطاع التصدير والشراكة الأوربية بالمركز لإضافة المجلس على المنصة الخاصة بالشراكة الأوربية، مشيرا إلى أنه جارٍ بحث إمكانية تقديم مجموعة من التسهيلات لأعضاء المجلس للاستفادة من الخدمات المقدمة على هذه المنصة.

تشبيك الأعمال بين الشركات المصرية والمستوردين المحتملين

وفي ذات الاتجاه قال إنه يجري حاليا التنسيق مع وحدة التواصل مع تجمعات الأعمال بجهاز التمثيل التجاري لتنفيذ عدد من اللقاءات الثنائية، وتشبيك الأعمال بين الشركات المصرية والمستوردين المحتملين عبر زووم، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ أول لقاء خلال الأيام المقبلة مع مستوردين من دولة الأردن.

تحديد قائمة بالأسواق المستهدفة

وقال إنه تم تحديد قائمة بالأسواق المستهدفة، ويأتي على رأسها الدول الإفريقية والتي تعد واحدة من الأسواق الرئيسية للمنتجات المصرية من الصناعات الكيماوية مثل كينيا والسنغال ونيجيريا وتضم القائمة أيضا كل من العراق وتونس وروسيا ودول أمريكا اللاتينية، سواء من خلال الزيارات التي يعدها المجلس للعملاء المستهدفين للشركات المصرية، أو من خلال استقبالهم على هامش المعارض الداخلية أو عبر تطبيق زووم.

وقال إن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية يستهدف تحقيق %20 نمواً سنوياً كحد أدنى؛ لتحقيق 10 مليارات دولار صادرات سنوياً كحد أدنى.