الخشت يترأس اجتماع «طب قصر العيني» بعد افتتاح وحدة قسطرة الطوارئ

ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس كلية طب قصر العيني، عقب افتتاح أعمال تطوير قسم جراحة القلب والصدر، ووحدة قسطرة الطوارئ التابعة لقسم القلب، ومعمل الباثولوجيا الجراحية، ضمن عملية التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات قصر العيني، لتقديم الخدمات الطبية بجودة عالية للمرضى الذين يزيد عددهم على 3 ملايين مريض سنويًا.

افتتاح وحدات طبية بحضور قيادات القصر العيني

حضر فعاليات افتتاح تطوير واستحداث الوحدات والمعمل قيادات كلية طب قصر العيني، في مقدمتها الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية الطب، والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، ومديري المستشفيات، والدكتور محمد عبدالغني، رئيس قسم القلب، والدكتور أحمد عبدالعزيز، أستاذ الباثولوجيا، والدكتور محمد أبوالعز، أستاذ جراحة القلب والصدر، والدكتور إيهاب الشيحي، رئيس قسم جراحة القلب والصدر.

الخشت يستعرض عمليات تطوير القطاع الطبي

وخلال لقائه بمجلس كلية طب قصر العيني، استعرض الدكتور الخشت، عمليات التطوير والتحديث على مستوى القطاع الطبي بجامعة القاهرة في السنوات الماضية من تطوير هائل وطفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروع تطوير المستشفيات والتي شملت مستشفيات قصر العيني، ومعهد الأورام القومي القديم، ومستشفى 500 500، واستكمال مستشفى ثابت ثابت، ووضع حجر الأساس لمشروع المجمع الطبي لعلاج الأطفال، مشيرًا إلى العمل على تنفيذ نحو 70 مشروعا لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء بقيمة إجمالية تبلغ حتى الآن مليارا و187 مليونا و742 ألف جنيه.

تكلفة التطوير وصلت لنحو 5 ملايين جنيه

وخلال الافتتاح، استمع الدكتور الخشت إلى شرح مفصل عن أعمال التطوير والتجديد التي تمت في قسم جراحة القلب والصدر، والتي تراعي ضوابط مكافحة العدوى وكود المستشفيات، للحفاظ على تقديم أفضل وأسرع خدمة علاجية للمرضي مع الحفاظ على سلامة العاملين، حيث بلغت تكلفة التطوير نحو 5 ملايين جنيه، وتتكون الوحدة من 44 سرير إقامة، وقسم خاص لجراحات الصدر ورعاية متوسطة لها 4 أسرة وغرفة موجات صوتية، ووحدة علاج طبيعي، ومكتبة وغرفة للتدريب واالبحث العلمي وغرفة عزل.

وحدة قسطرة الطوارئ التابعة لقسم القلب بتكلفة 9.5 مليون جنيه

واستعرض رئيس جامعة القاهرة، ما تم في وحدة قسطرة الطوارئ التابعة لقسم القلب، بتكلفة نحو 9.5 مليون جنيه، والتي تُعد إضافة جديدة لمجموعة وحدات القسطرة التابعة لقسم القلب وتعكس التوجه في النمو والتوسع في الخدمات المقدمة كمًا وكيفًا للتخفيف من وطأة هذا المرض.

وتستهدف الوحدة بشكل أساسي خدمة الأعداد المتزايدة من مرضى القلب من بين المرضى المترددين على وحدة الطوارئ بمستشفى الطوارئ الجديد، والمرضى المحولين من المستشفيات الأخرى، ومرضى قصور الشرايين التاجية ومرضى كهربية القلب، من خلال الكفاءات عالية التدريب من أطباء وتمريض وفني القسطرة والذين يعملون على مدار اليوم لتقديم خدمات الوحدة الجديدة للمرضى.